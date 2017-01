Peste 100.000 de britanici au semnat o petitie prin care se cere anularea vizitei lui Trump la Londra

Peste 100.000 de britanici au semnat in mai putin de cinci ore o petitie prin care se cere anularea vizitei de stat pe care presedintele Statelor Unite, Donald Trump, ar urma sa o faca in Marea Britanie la invitatia reginei Elisabeta a II-a, transmite The Independent, citat de News.ro.





Guvernul M. Britanii este obligat sa raspunda la orice petitie care strange 10.000 de semnaturi, iar o petitie cu 100.000 de semnaturi ar putea sa fie considerata pentru o dezbatere parlamentara.





Petitia atrage atentia asupra "incidentelor de misoginism si vulgaritate" de care a dat dovada presedintele american, care nu ar trebui sa fie invitat la o intalnire cu regina Elisabeta a II-a, desi ar urma sa aiba acces in Marea Britanie.





In acest moment, peste 1.000 de oameni semneaza in fiecare minut petitia, care a strans destule semnaturi pentru a fi luata in considerare la doar patru ore si jumatate dupa ce a fost lansata.





Autorii petitiei sustin ca misoginismul si vulgaritatile exprimate in ultimele luni de presedintele american il descalifica pe acesta pentru a se intalni cu regina Elisabeta a II-a sau cu Printul de Wales.





Premierul Theresa Mau a anuntat sambata ca presedintele Trump a acceptat o invitatie din partea reginei Elisabeta a II-a pentru a vizita mai tarziu in acest an Marea Britanie.





Liderul laburistilor a declarat ca vizita de stat pe care presedintele Donald Trump planuieste sa o faca in Marea Britanie ar trebui sa fie impiedicata, atat timp cat ramane in vigoare "interdictia musulmana" anuntata de Casa Alba.