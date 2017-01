Social-democratii germani l-au desemnat pe Schulz drept candidat pentru functia de cancelar

EFE mentioneaza ca nominalizarea lui Schulz a intrunit unanimitatea, la sase zile dupa ce s-a aflat ca liderul SPD si vicecancelar al marii coalitie de guvernare, Sigmar Gabriel, a decis sa nu mai candideze, lasandu-i astfel calea libera lui Schulz, situat mult mai bine in sondajele de opinie.

In plus, Gabriel va ceda presedintia partidului lui Schulz, care insa va trebui sa obtina votul formatiunii sale in timpul unui congres programat pentru luna martie.

Daca ar exista vot direct pentru alegerea cancelarului Germaniei, noul lider al social-democratilor (SPD), Martin Schultz, a primi tot atatea voturi cat actuala detinatoare a functiei , conservatoarea Angela Merkel, arata un sondaj publicat miercuri seara, cu opt luni inaintea alegerilor federale,