Raed Arafat spune ca a discutat cu Liviu Dragnea si ca liderul PSD nu vrea sa-l demita

Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat duminica la Digi 24 ca a avut o discutie telefonica cu liderul PSD, Liviu Dragnea, care l-a asigurat ca doreste sa duca sistemul de interventii in situatii de urgenta mai departe, informeaza Agerpres.





"Joi am avut o discutie telefonica cu dansul, dupa ce au aparut toate aceste zvonuri si articole interesante, unele dintre ele care ziceau... ca gata, se debarca Arafat, am avut o discutie telefonica cu dansul in care, exact invers, el a zis ca doreste sa duca sistemul mai departe si sa-l dezvolte pe conceptul care acuma... merge dezvoltarea sistemului si ca urmeaza sa avem o discutie mult mai aplicata pe acest aspect", a afirmat Raed Arafat.





Intrebat daca Liviu Dragnea vrea sa-l demita, Raed Arafat a raspuns ca nu si a vorbit despre aspectul din programul de guvernare privind achizitionarea a 3.000 de ambulante la sate: "A fost o discutie la un moment, care s-a clarificat ulterior pe aceste ambulante".