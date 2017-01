UPDATE Un acrobat de 66 de ani de la Circul Globus a căzut de la inaltime si a fost transportat la spital

Un acrobat a cazut duminica de la inaltime in timpul unui spectacol la Circul Globus din Capitala, barbatul fiind transportat, in stare de inconstienta, la Spitalul de Urgenta Floreasca, potrivit News.ro.

Ionel Orzan a inceput sa lucreze in spectacole de circ cu o trupa de zburatori (numere de trapez la inaltime) in anul 1972. Este casatorit cu partenera sa, Ana - 62 de ani, cu care intra in Roata Mortii, potrivit sursei citate.



"Pacientul are un traumatism cranio-cerebral, cu pierderea constientei, si o contuzie la glezna, in urma caderii de la o inaltime de aproximativ opt metri", a declarat, pentru News.ro, coordonatorul SMURD Bucuresti, Bogdan Oprita.





Incidentul s-a petrecut chiar in timpul spectacolului, acrobatul, cetatean roman, fiind un colaborator al circului, potrivit Comisiei de Cultura a Primariei Capitalei.





Primele informatii arata ca, in timpul acrobatiei, barbatului i-ar fi alunecat mana si s-a prabusit in gol. La venirea medicilor, acrobatul ar fi fost constient, starea lui alterandu-se ulterior.





Spectacolul de circ a fost intrerupt in urma accidentului, iar spectatorii au fost evacuati, potrivit Realitatea TV.













Acrobatul are 66 de ani si lucra in astfel de spectacole din 1972. El este constient si se afla la Spitalul Floreasca pentru investigatii, anunta Primaria Capitalei.