Cinci irakieni, solicitanti de azil in Romania, prinsi cand incercau sa treaca ilegal in Ungaria

In cadrul unei actiuni pentru combaterea migratiei ilegale, politistii de frontiera aradeni au depistat 5 cetateni din Irak, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa iasa ilegal din tara.





Vineri, in jurul orei 21.45, in cadrul unei actiuni specifice pentru combaterea migratiei ilegale, politistii de frontiera din carul S.P.F. Nadlac au depistat cinci persoane, trei barbati si o femeie cu un copil, care se deplasau pe jos, pe camp, spre Ungaria.





Persoanele in cauza au fost retinute la aproximativ 10 de metri interior fata de linia de frontiera si au fost conduse la sediul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac pentru cercetari.





Astfel, s-a stabilit ca sunt cetateni din Irak, solicitanti de azil in Romania cu varste cuprinse intre 3 si 42 de ani. Acestia au declarat ca intentionau sa ajunga intr-un stat din Spatiul Schenghen si au recurs la aceasta metoda pentru ca nu posedau o viza valabila. In urma verificarilor s-a stabilit ca s-au deplasat cu autoturisme taxi pana in orasul Nadlac, de unde si-au continuat calatoria pe jos pana in momentul retinerii.