Florin Iordache: Violatorii si criminalii peste 60 de ani nu vor iesi din inchisoare prin ordonanta. Anul acesta va incepe constructia a doua penitenciare

Ministrul Justitiei, Florin Iordache, a declarat, sambata seara, la Antena 3, ca, in urma aplicarii ordonantelor privind gratierea si modificarea codurilor penale nu vor iesi din inchisoare criminalii si violatorii peste 60 de ani, precizand ca vor exista si masuri complementare, inclusiv pentru reinsertia celor care vor fi eliberati, potrivit News.ro.

Iordache a mai spus ca, anul acesta, va incepe construirea a doua noi penitenciare, la Caracal si Berceni, adaugand ca unitatea de detentie de la Caracal putea fi construita inca din 2005, daca ministrul de atunci al Justitiei, Monica Macovei, nu ar fi renuntat la un grant oferit de autoritatile din Austria.





Florin Iordache a spus ca, in urma dezbaterilor de pana acum, au fost eliminate anumite prevederi din ordonantele de gratiere si de modificare a codurilor penale, precizand ca nu vor iesi din inchisoare violatorii ori criminalii care au mai mult de 60 de ani.





"Toti cei care au peste 60 de ani si in niciun caz, nici violatorii, nici criminalii si nici cei care au venit cu niste sanctiuni grave sunt exclusi. Acea exprimare de la articolul 4 aliniatul 2 este eliminata. Si noi, in cursul dezbaterilor, am constatat ca anumite prevederi... Deci, fara frica. Am plecat de la un proiect care a existat in Romania, ultima lege a gratierii a fost data in 2002. Nu e o solutie minune daca ies 3.000 din 28.000, trebuie sa venim cu alte masuri", a declarat Iordache, la Antena 3.





Ministrul Justitiei a adaugat ca a vorbit in acest sens si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, pentru a gasi solutii ca angajatorilor sa le fie oferite facilitati daca angajeaza persoane eliberate din penitenciare.