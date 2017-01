Cod galben de ceata pentru 7 judete

Administratia Nationala de Meteorlogie (ANM) a emis, duminica dimineata, cod galben de ceata pentru judetele Ilfov, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Olt si Dolj unde vizibilitatea este, izolat, si sub 50 de metri, informeaza News.ro.





Judetele Ilfov, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Olt si Dolj sunt sub avertizare cod galben de ceata pana duminica, la ora 9.00.





In aceste zone, vizibilitatea este redusa local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.





In Ilfov, Ialomita, Teleorman, Giurgiu si Calarasi izolat sunt si conditii sa se formeze polei, potrivit ANM.





Cele cinci judete au mai fost sub cod galben de ceata si pe parcursul serii, dar si al noptii.





Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la ora transmiterii acestei stiri, pe autostrada A2, pe tronsonul Bucuresti - Drajna, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 50 de metri.