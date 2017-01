Un microbuz s-a rasturnat in judetul Braila din cauza poleiului: Cinci pasageri au ajuns la spital

Un microbuz in care se aflau opt persoane s-a rasturnat, sambata seara, din cauza poleiului, pe DJ 212, in apropiere de localitatea braileana Spiru Haret, accident in urma caruia cinci pasageri au ajuns la spital, doi raniti grav, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila, citate de Agerpres.





Soferul, un brailean de 48 de ani, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu polei, iar intr-o curba a pierdut controlul volanului si a parasit partea carosabila.





Microbuzul, care facea regulat curse pe ruta Braila-Constanta, s-a rostogolit de cateva ori, dar a revenit pe roti.





Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0, iar in cauza s-a intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.