Sapte traficanti de migranti, arestati preventiv. Zece au fost pusi sub control judiciar

Surse din cadrul DIICOT Arad au precizat ca masura nu este definitiva, decizia fiind atacata cu recurs de catre procurori. Potrivit acelorasi surse, dintre cei 20 de suspecti identificati de procurori, 17 au fost dusi initial la audieri, un altul fiind prins la cateva ore in punctul de trecere a frontierei Nadlac, cand incerca sa intre in tara, iar alte doua persoane sunt cautate in continuare.





Pe 26 ianuarie, procurorii DIICOT Biroul Teritorial Arad, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad au efectuat un numar de 25 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Botosani, Dolj, Giurgiu, Salaj, Timis, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in traficul de migranti, pe relatia Turcia - Romania - Ungaria.





Potrivit unui comunicat transmis la acea data de DIICOT, in cauza exista suspiciunea rezonabila ca pe parcursul anului 2016, membrii grupului au introdus fraudulos in tara, in mai multe randuri, peste 100 de migranti - cetateni sirieni, irakieni, turci, afgani si marocani - pe care, ulterior, au incercat sa ii treaca de asemenea fraudulos peste frontiera romano-maghiara, destinatia finala fiind Germania.





Sursa citata mentiona ca, pe parcursul activitatilor investigative, au fost interceptate 5 transporturi de migranti, intr-unul din cazuri fiind depistate, ascunse intr-o autocisterna, 42 de persoane, dintre care 18 minori.