Interdictia introdusa de Trump pentru cetatenii din 7 tari provoaca panica si confuzie / Mai multi calatori nu au fost lasati sa se urce in avioane, altii au fost retinuti la intrarea in SUA / Iranul raspunde cu aceeasi masura

Get used to it. @POTUS is a man of action and impact.

Promises made, promises kept.

Shock to the system.

And he's just getting started https://t.co/AoUsZWClXt — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) 28 January 2017

Avocati din domeniul imigrarii din New York au demarat procese pentru blocarea ordinului, spunand ca numerosi oameni au fost deja retinuti ilegal.Noul presedinte republican a suspendat vineri pentru o perioada de patru luni admiterea de refugiati in SUA si a interzis temporar sosirea calatorilor din Siria si alte sase tari majoritar musulmane.Trump spune ca decizia va proteja americanii de terorism.Ordinul executiv a provocat furia calatorilor arabi din Orientul Mijlociu si Africa de Nord, care au spus ca este umilitor si discriminatoriu. De asemenea, a atras critici din partea aliatilor SUA – inclusiv Franta si Germania -, din partea organizatiilor arabo-americane si a organizatiilor pentru drepturile omului., care le da voie sa traiasca si sa lucreze in Statele Unite, potrivit departamentului pentru securitate nationala.Iranul a condamnat decizia drept un „afront direct impotriva lumii musulmane si a natiunii iraniene” si a promis ca va recurge la masuri de retorsiune. Potrivit unui comunicat al ministerului de externe de la Teheran, Iranul „va lua masurile consulare, legale si politice adecvate” impotriva interdictiei.Teheranul a anuntat ca va interzice intrarea cetatenilor SUA in Iran.Din cauza deciziei lui Trump, rudele si prietenii celor circa un milion de iranieni nu vor putea vizita Statele Unite. Autoritatile egiptene au oprit sambata dupa-amiaza imbarcarea a cinci pasageri irakieni si a unui yemenit intr-un avion cu destinatia New York.O purtatoare de cuvant a KLM a spus ca aceasta companie aeriana a refuzat imbarcarea a sapte pasageri din aceasta cauza, adaugand „ca exista o lipsa de claritate privind cei care sunt afectati de interdictie.Avocati de la numeroase organizatii pentru imigratie si ale Uniunii Americane pentru Libertati Civile au inaintat un proces la curtea federala din Brooklyn in numele a doi irakieni, unul un fost functionar in guvernul SUA, iar celalalt sotul unui fost contractor din domeniul securitatii pentru Statele Unite.Cei doi barbati au avut vize sa intre in Statele Unite dar au fost retinuti vineri noapte pe aeroportul new-yorkez JFK la cateva ore dupa ordinul executiv al lui Trump, potrivit actiunii inaintate in justitie.Kellyanne Conway, consiliera de rang inalt a lui Trump, a refirmat sambata decizia presedintelui intr-o postare pe Twitter. „Presedintele SUA este un barbat de actiune si impact. Promisiuni facute, promisiuni tinute. Soc administrat sistemului. Si abia a inceput”, a scris ea in tweet.Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat vineri ca a emis un ordin executiv in materie de imigratie care prevede controale intarite la frontiere in scopul stoparii eventualei intrari in SUA a unor "teroristi islamisti radicali", scrie AFP, citata de Agerpres

"Initiez noi masuri de control pentru a mentine in afara Statelor Unite teroristii islamisti radicali. Nu ii vrem aici", a subliniat presedintele american, in cursul ceremoniei de investitura a secretarului Apararii, James Mattis, desfasurata la Pentagon.

"Vrem sa fim siguri ca nu vom lasa sa intre in tara noastra aceleasi amenintari pe care soldatii nostri le combat peste hotare" (...) Nu vom uita niciodata lectiile lui 11 septembrie" 2001, a proclamat Trump, facand trimitere la atentatele comise in SUA de gruparea Al-Qaida.