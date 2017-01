Hollande: Ar trebui sa-i raspundem lui Trump de fiecare data cand vorbeste despre Brexit ca model pentru alte tari

„De fiecare data cand sunt declaratii ale presedintelui Statelor Unite despre Europa si de fiecare data cand vorbeste despre Brexit ca model pentru alte tari, cred ca ar trebui sa-i raspundem”, a spus Francois Hollande in marja summitului din Portugalia, potrivit presei franceze.Lideri din sudul Europei se intalnesc la Lisabona pentru a discuta cele mai importante provocari actuale, de la criza refugiatilor la costurile de imprumut in crestere si avansul economic modest, reuniune care are loc intr-o perioada in care populismul a adancit incertitudinile politice in Europa.Hollande are programata sambata o conversatie telefonica cu Trump.