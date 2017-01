Coreea de Nord ar fi repornit reactorul in care produce plutoniu

Operatiunile la reactor au fost suspendat la finalul anului 2015, insa in mai multe imagini din satelit din data de 22 ianuarie s-au observat vapori proveniti de la sistemul de racire al reactorului, a comunicat Institutul SUA-Coreea din cadrul Universitatii Johns Hopkins pe site-ul 38 North.





Vaporii "sunt un indiciu ca reactorul este cel mai probabil functional", a anuntat institutul.

Semnele de activitate la Yongbyon intensifica temerile comunitatii internationale in ceea ce priveste programul de inarmare nucleara al Coreei de Nord, dupa ce Phenianul a efectuat in luna septembrie al cincilea test atomic, in pofida inaspririi regimului de sanctiuni internationale.

Mai mult, exista temeri ca autoritatile nord-coreene pregatesc un test cu o racheta balistica intercontinentala.