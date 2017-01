Craiova: Peste 300 de persoane s-au imbulzit ca sa prinda tichete-cadou de cumparaturi de 20 de lei la inaugurarea unei piete. Proprietarul spatiului comercial, citat la Politia Locala

Incidentul a avut loc sambata, in jurul orei 11:00, cand organizatorii evenimentului au anuntat ca deschid noua Piata 1 Mai, din vecinatatea Spitalului Judetean de Urgenta Craiova.Peste 300 de persoane erau in fata spatiului comercial si s-au imbulzit ca sa intre in piata si sa prinda un voucher de cumparaturi in valoare de 20 lei, cativa oameni cazand.Reprezentantii Politiei Locale Craiova spun ca proprietarul pietei nu a cerut sprijinul fortelor de ordine, "asa cum era normal" si a fost citat pentru a da explicatii in legatura cu cele intamplate.Potrivit ofertei de la deschiderea pietei, clientii puteau folosi tichetele-cadou in valoare de 20 de lei doar daca achizitionau produse de 50 de lei.