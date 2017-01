Florin Iordache despre Ordonantele privind gratierea si modificarea Codurilor Penale: Le-am scris eu si consiliera mea. Le-am sustinut ca deputat, mi le-am asumat ca ministru

"La dezbatere vor particpa si oameni care vor sustine ordonantele", a afirmat Florin Iordache. Guvernul ar urma sa adopte o decizie in privinta proiectelor de gratiere si modificare a Codurilor imediat dupa consultarile publice organizate pentru ziua de luni, cel mai probabil miercuri, la sedinta de guvern programata pe data de 1 februarie, ziua inceperii sesiunii ordinare a noului Parlament, au declarat vineri pentru HotNews.ro mai multe surse politice si guvernamentale. Potrivit acestora, nu s-a decis inca daca gratierea, dezincriminarea mascata a abuzului in serviciu si conflictului de interese vor fi adoptate prin OUG sau trecute prin Parlament prin procedura asumarii raspunderii. Aceasta ultima varianta a fost avansata joi seara de ministrul justitiei, Florin Iordache, citat de Digi24, insa potrivit surselor HotNews.ro tot varianta ordonantelor de urgenta ar fi ramas prima optiune. Noi proteste impotriva amnistiei si gratierii sunt anuntate duminica seara in Bucuresti, in alte 18 orase ale tarii - Alba Iulia, Arad, Bacau, Baia Mare, Brasov, Buzau, Cluj, Timisoara, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Pitesti, Ploiesti, Sibiu, Satu Mare, Alexandria si Turda. Proteste sunt programate duminica si in diaspora - la Bruxelles, Copenhaga si Paris. Duminica trecuta, 30 de mii de oameni au iesit in strada la Bucuresti pentru a protesta impotriva amnistiei si gratierii si alte cateva mii in tara si in diaspora.Finantatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, vineri, ca s-a inscris la dezbaterea organizata de Ministerul Justitiei referitoare la proiectele privind modificarile codurilor penale si gratierea unor pedepse, in calitate de vicepresedinte la o organizatie pentru apararea drepturilor omului si de fost membru al comisiilor juridice din Parlamentul European si din Parlamentul Romaniei.Gigi Becali a fost eliberat conditionat din penitenciar in anul 2015, dupa ce a executat o pedepsa de 2 ani de inchisoare in dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apararii.