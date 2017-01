Trafic ingreunat pe DN6, in zona Bragadiru, dupa un accident in care au fost implicate un microbuz si doua autoturisme: 5 raniti

Purtatorul de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu, a declarat pentru News.ro ca a fost vorba despre o depasire neregulamentara, in urma careia unul dintre autoturisme a intrat in coliziune cu microbuzul.In urma accidentului, cinci persoane, intre care si un copil, au fost ranite, a mai spus Ovidiu Munteanu, precizand ca una dintre victime ar fi ranita mai grav, suferind, probabil, o fractura la picior.Soferii sunt sfatuiti sa respecte indicatiile politistilor care fluidizeaza circulatia in zona.