Ambasadorul britanic Paul Brummell: Iesim din Uniunea Europeana, dar vom fi un prieten pentru Romania

"33 de milioane de persoane au votat si majoritatea au votat pentru a iesi. Noi, fiind o tara democratica, trebuie sa respectam votul, deci sarcina mea este sa sprijin aceasta iesire. Iesim din Uniunea Europeana, nu din institutiile UE, nu iesim din Europa. O sa fim un prieten pentru Romania si pentru alte tari din Uniunea Europeana. Un alt aspect important in sarcina mea este de a dezvolta in continuare legaturi. Pentru aceasta sunt aici la Universitatea '1 Decembrie 1918' din Alba Iulia pentru ca legaturile dintre universitati din Marea Britanie si Romania sunt foarte importante", a afirmat Paul Brummell, citat de Mediafax.51,9% dintre cetatenii britanici au votat, in vara, pentru iesirea tarii din blocul comunitar.Paul Brummell a participat, vineri, la Universitatea '1 Decembrie 1918' din Alba Iulia, la o conferinta cu tema "stilul de conducere al Reginei Maria", dupa ce joi a vizitat localitatea Rosia Montana, despre care a spus ca este un "loc deosebit, foarte frumos, foarte valoros, dar cu probleme"."Fiind neaprobat proiectul Rosia Montana Gold Corporation, cred ca este important se gaseasca o solutie, in viitor, pentru comunitate", a ,mai spus Paul Brummell.