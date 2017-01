Prognoza meteo pentru sambata si duminica: Vremea va fi in continuare rece

Cerul va fi variabil, cu innorari in regiunile estice, dar temporare si in cele sudice si centrale. In zonele joase, local, va fi ceata, asociata si cu chiciura.Temperatura maxima va fi de 1...2 grade, iar cea minima de -9...-7 grade.La munte si in regiunile vestice si nord-vestice valorile termice, in special cele diurne, se vor situa in jurul mediilor climatologice specifice perioadei, dar in restul teritoriului vremea va fi inca rece, geroasa local, dimineata si noaptea, in centru. Cerul va fi variabil, cu innorari in estul si sud-estul tarii, iar noaptea si in sud.In zonele joase de relief, pe spatii mici, va fi ceata, asociata cu depunere de chiciura sau fulguieli. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre -4 si 7 grade, iar cele minime intre -18...-16 grade in depresiunile Carpatilor Orientali si -2...-1 grad in dealurile din Banat si Crisana.