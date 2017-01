Madalin Voicu a fost numit secretar de stat la Ministerul Culturii

Fostul deputat Madalin Voicu a fost numit de catre premierul Sorin Grindeanu in functia de secretar de stat in Ministerul Culturii si Identitatii Nationale. Madalin Voicu este urmarit penal in dosarul "Frauda la Partida Romilor" alaturi de fostul deputat Nicolae Paun, transmite News.ro.



Deputatul Madalin Voicu este acuzat de trafic de influenta, fals in declaratii, spalare de bani si folosirea influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite in dosarul "Frauda la Partida Romilor", in care mai este acuzat si fostul deputat Nicolae Paun, pentru ca fondurile europene din doua programe privind integrarea romilor ar fi fost folosite in alte scopuri decat cele declarate, inclusiv in campania electorala pentru alegerile parlamentare din 2012.

Dosarul a fost trimis in judecata de catre procurori insa instanta suprema a decis, pe 26 noiembrie 2016, sa retrimita dosarul la DNA, pentru refacerea urmaririi penale.