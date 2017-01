Noi proteste impotriva amnistiei si gratierii anuntate duminica la Bucuresti, in alte 16 orase din tara si in diaspora

In Bucuresti, participantii sunt invitati sa se adune la ora 17:00 in Piata Universitatii, de unde vor pleca in mars, la ora 18:00, spre Ministerul Justitiei, Consiliul National al Audiovizualului si Guvern."Am avut parte de un protest frumos si civilizat, unde peste 28.000 de oameni din Bucuresti au spus clar ca nu doresc amnistia si gratierea. Am observat ca unele televiziuni manipuleaza fara rusine, iar CNA-ul nu isi face treaba. Este momentul sa ii vizitam. apoi mergem la Ministerul Justitei, iar final, la guvern. Nu vrem demisia Guvernului, vrem sa isi respecte promisiunile pentru care a fost ales", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului