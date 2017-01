The Guardian: Comisia Europeana critica Romania pentru planul de a gratia mii de detinuti, inclusiv politicieni. Decizia ar submina lupta impotriva coruptiei si statul de drept si ar da timpul inapoi cu 10 ani

In raportul sau anual privind justitia din Romania (MCV), Comisia Europeana subliniaza ca Romania are o istorie de "tentative regulate de a modifica legile care incrimineaza coruptia, de multe ori fara consultarea institutiilor-cheie din domeniu", subliniaza jurnalistii britanici.Cele doua proiecte de Ordonanta de Urgenta - privind gratierea unor pedepse si o serie de modificari aduse Codurilor penale (inclusiv amnistia mascata a unor infractiuni) "risca sa afecteze cadrul legal privind coruptia si rezultatele luptei impotriva coruptiei", au aratat oficialii europeni.Propunerea a scos in strada zeci de mii de romani nemultumiti, weekendul trecut.Jurnalistii britanici amintesc ca, potrivit proiectelor de Ordonanta, mii de oameni care au condamnari de pana la 5 ani de inchisoare ar urma sa fie gratiati. De asemenea, proiectul redefineste infractiunea de abuz in serviciu.In timp ce Guvernul Romaniei a vorbit despre 2.500 de persoane care ar putea fi gratiate, reprezentantii sistemului penitenciar vorbesc despre 3.700 de viitori beneficiari.In timp ce premierul Sorin Grindeanu a invocat supra-aglomerarea inchisorilor, criticii proiectelor vorbesc despre ajutorul dat politicienilor condamnati pentru coruptie.Europarlamentarul roman Monica Macovei a acuzat faptul ca miscarea are ca scop ca unii politicieni, inclusiv liderul PSD Liviu Dragnea, sa scape de condamnari. "PSD nu a vorbit deloc despre aceste lucruri in campania electorala. Nimeni nu crede ca scopul este reducerea supra-aglomerarii din inchisori, ci ajutorarea aliatilor politici cu probleme penale"."Comisia Europeana a recunoscut progresele inregistrate de Romania in ultimii 10 ani in domeniul justitiei, dar considera ca cele doua Ordonante de Urgenta pot da timpul inapoi in urma cu 10 ani si vor afecta rezultatele luptei impotriva coruptiei.""Sunt o multime de politicieni condamnati care vor beneficia de acest ajutor. Poporul roman se pregateste pentru o lupta lunga si amara pentru a apara statul de drept si progresele facute pana acum in lupta impotriva coruptiei, si vom face apel la Comisia Europeana sa apere cauza noastra", incheie Monica Macovei.