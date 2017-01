Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii pentru marti pentru avizarea proiectului de buget

Presedintele Klaus Iohannis a convocat o sedinta Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru marti, 31 de ianuarie, dela 12.30, pentru analizarea proiectului de buget propus de Guvern, informeaza Cotroceniul. Administratia Prezidentiala informeaza ca "proiectul de buget pentru institutiile din domeniul securitatii nationale, transmis de catre Guvern, a fost primit in aceasta dupa-amiaza la Secretariatul CSAT".Reamintim ca, potrivit Legii de organizare a CSAT (415/2002), e obligatoriu avizul CSAT pentru bugetele institutiilor din domeniul securitatii.Guvernul Grindeanu a adoptat astazi proiectul de buget pentru 2017, dar e necesar avizul CSAT. Presedintele Iohannis a amenintat cu un veto in CSAT daca institutiile din domniul securitatii nationale vor avea bugetele scazute. El a criticat, intr-o scrisoare adresata premierului Grindeanu, scaderea bugetelor alocate institutiilor din domeniul securitatii nationale. Iohannis a folosesit cuvinte dure in scrisoarea adresata premierului Grindeanu, calificand scaderea bugetelor drept "un gest iresponsabil si o grava eroare. Nu ne putem juca niciodata cu siguranta cetatenilor". Scrisoarea a survenit anuntarii de catre guvern a unui buget scazut pentru Ministerul Apararii si SRI.