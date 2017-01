SURSE Guvernul adopta miercuri proiectele de gratiere si modificare a Codurilor prin ordonanta de urgenta sau decide sa-si angajeze raspunderea in Parlament

Va rugam sa ne comunicati numarul observatiilor primite la ministerul justitiei pe marginea proiectelor de OUG puse in dezbatere publica de institutia dvs referitoare la gratiere si la modificarile propuse la Codul Penal si de Procedura Penala. Va rugam sa ne comunicati cate persoane s-au inscris la dezbaterea publica organizata pentru data de luni si ce se va intampla cu cei inscrisi peste numarul limita de locuri. Avand in vedere intentia de a trece aceste proiecte prin angajarea raspunderii guvernului, va rugam sa ne precizati ce alte proiecte de legi intentionati sa includeti in pachet si cand estimati ca Guvernul le va trimite Parlamentului.

Potrivit surselor HotNews.ro,fie prin adoptarea proiectelor prin ordonante de urgenta, fie prin asumarea raspunderii. Proiectele de legi vor suferifata de varintele initiale, intens criticate de asociatiile de magistrati si de profesionistii din sistem. Astfel, este posibil sa se renunte la injumatatirea pedepselor pentru persoanele in varsta de peste 60 de ani sau care au copii mai mici de cinci ani precum si la plafonul de 200 de mii de lei prejudiciu in cazul abuzului in serviciu, sub care fapta nu mai constitutie infractiune. Nu e clar insa daca se va renunta la plangerea prealabila a institutiei, conditie ca abuzul in serviciu sa fie considerat infractiune.Proiectele vor fi cosmetizate, dar guvernul isi mentine intentia de a. In urma redefinirii, se va restrange sfera situatiilor in care fapta devine infractiune, au precizat sursele citate. De notat ca Ministerul Justitiei a organizat pentru data de luni, 30 ianuarie, o consultare publica pe tema proiectelor de OUG, in limita a 50 de locuri.HotNews.ro a transmis la Ministerul Justitiei in cursul zilei de astazi urmatoarele intrebari:Pana la ora publicarii acestui material n-am primit raspunsurile solicitate, insa ele vor fi publicate de indata ce vor fi transmise. Potrivit unor surse, daca Guvernul va merge pe varianta asumarii raspunderii, este foarte posibil ca in pachetul mai larg de legi sa fie inclus si proiectul privinddar si altele. Angajarea raspunderii este insa opresedintele poate intoarce legea la Parlament si o poate ataca la Curtea Constitutionala. Din acest motiv,In caz ca Guvernul alege varianta Ordonantelor de Urgenta (, potrivit surselor HN), aici trebuie spus ca avizul negativ al CSM s-a referit doar la faptul ca nu se justifica urgenta, adica s-a pronuntat pe forma,Avizul este consultativ, prin urmare Guvernul nu este obligat sa tina cont de el sau poate introduce in OUG o serie de noi modificari la Codul Penal menite sa justifice caracterul urgent al procedurii de adoptare.Ministrul justitiei, Florin Iordache, a inceput joi un tur al penitenciarelor din Romania. Pe de alta parte, Antena 3 continua campania mediatica pe tema conditiilor grele din inchisori sau cu detinuti inchisi pentru o spaga de 60 de lei. Masura gratierii a fost criticata insa de specialisti pe motiv ca nu va rezolva decat temporar problema suprapopularii, avand in vederePe de alta parte, sindicalistii din penitenciare au demontat argumentele invocate in favoarea gratierii.Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti seara, dupa o intalnire la Strasbourg cu judecatorii CEDO, ca gratierea este doar o “, o mica parte din intregul pachet care trebuie sa fie elaborat la noi”. Presedintele s-a referit la solutiile pe care statul roman va trebui sa le propuna pentru a rezolva problema conditiilor din inchisori, dupa ce Curtea de la Strasbourg va pronunta hotararea pilot impotriva Romaniei, asteptata in prima parte a anului.Klaus Iohannis a mai spus si ca "nici nu poate fi vorba" de vehiculata amenda depe care ar risca-o tara noastra, afirmand ca "aici a facut cineva un calcul pe coltul mesei".Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut joi ca nu stia despre ordonantele pregatite de Guvernul Grindeanu, declaratie in contradictie cu mai multe luari de pozitie. Dragnea s-a comportat pana acum calasand sa se inteleaga mereu ca el controleaza deciziile importante.„În subiectul ăsta trebuie să vorbiţi cu Guvernul. Cu premierul şi cu ministrul Justiţiei. Şi eu m-am uitat cu foarte multă curiozitate, după ce m-am întors din America, n-am înţeles foarte mult, exact ce vor să facă, aştept şi eu să văd totuşi o linie clară. Nici nu am vorbit cu ei şi nici nu vreau să vorbesc cu ei acest lucru”, a declarat Dragnea pentru Digi 24.Mentionam ca duminica este anuntatimpotriva adoptarii unor ordonante de urgenta pe tema gratierii si dezincriminarii unor fapte, dupa ce in urma cu o saptamana pesteau iesit in strada la Bucuresti si alte cateva mii in mai multe orase din tara.Adoptarea ordonantelor fusese initial programata pentru miercurea trecuta. Anterior, HotNews.ro a avertizat in repetate randuri ca adoptarea OUG-urilor este iminenta. Presedintele Klaus Iohannis a reusit sa blocheze temporar adoptarea acestora printr-o miscare surpriza, mergand in ziua sedintei de Guvern la Palatul Victoria unde le-a spus ministrilor: "Cunoașteți povestea că este un elefant în încăpere, dar nu se vede.— ordonanța de grațiere și ordonanța de modificare a codurilor penale. Evident că și despre acestea am discutat cu domnul prim-ministru mai de dimineață, iar domnia sa mi-a spus că discuția avusese loc deja cu anumiți colegi din Guvern și că nu vor fi puse pe ordinea de zi suplimentară aceste două chestiuni privind grațierea și modificarea codurilor".Klaus Iohannis a mai spus atunci că premierul s-a angajat ca aceste două acte normative să nu fie băgate "peste noapte" în nicio ședință de Guvern. HotNews.ro a avertizat inca doua texte-alerta ca adoptarea ordonantelor este iminenta, unul publicat vineri, 13 ianuarie ( Vin amnistia si gratierea. Totul pentru Marea Evadare ), si altul publicat marti, 17 ianuarie, sub titlul Guvernul va adopta miercuri Ordonanta de Urgenta cu modificari importante in legislatia penala/ Vor fi gratiate o serie de pedepse si dezincriminate fapte (amnistie mascata)