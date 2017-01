Vlad Voiculescu: Contractele cu distribuitorii de vaccin dateaza din anii 2014-2015, sunt in defavoarea ministerului si leaga Romania cu mainile la spate. Am refuzat un astfel de contract, iar noua forma nu a mai venit la mine la semnat

Mesajul integral transmis de Vlad Voiculescu actualului ministru al Sanatatii:

Vlad voiculescu poveste si un episod din perioada in care era ministru al Sanatatii: "Mi-a fost prezentat din nou un astfel de contract, am refuzat sa il semnez si am cerut modificarea lui. Dintr-un motiv sau altul, noua forma a contractului nu a mai venit la mine la semnat."Vlad Voiculescu scrie ca "Din cele 5 vaccinuri obligatorii cu care trebuie imunizati copiii, conform situatiei existente la nivelul lunii decembrie 2016, exista un stoc suficient pentru trei dintre ele: ROR (240213 doze vaccin rujeolic-rubeolic-oreion), BCG (213610 doze vaccin pentru prevenirea tuberculozei), si hexavalent (135691 doze vaccin DTPa-VPI-HiB-HB)."In ceea ce priveste contractele dintre minister si distribuitorii de vaccinuri, Vlad Voiculescu arata ca "Cat despre absenta initierii unor licitatii pentru vaccinuri, vreau sa-i reamintesc domnului ministru o situatie mai mult decat ingrijoratoare. Contractele incheiate de catre Minister cu diversi distribuitori pentru vaccinuri dateaza aproape in exclusivitate din anii 2014-2015 si sunt formulate in defavoarea Ministerului si in favoarea distribuitorului. Mai precis: daca Ministerul nu isi indeplineste una dintre obligatiile asumate contractual, plateste daune si penalitati. Dar daca Distribuitorul nu isi indeplineste principala obligatie contractuala, aceea de a livra vaccinurile, nu i se poate cere socoteala conform contractului decat atunci cand acest lucru se intampla "din vina sa exclusiva". Si ghiciti de cate ori vina este exclusiva a distribuitorului? Ati ghicit: NICIODATA. Contractele incheiate pana in prezent (in perioada 2014-2015) leaga Romania cu mainile la spate. La ultima licitatie de vaccinuri finalizata in timpul mandatului meu mi-a fost prezentat din nou un astfel de contract, am refuzat sa il semnez si am cerut modificarea lui. Dintr-un motiv sau altul, noua forma a contractului nu a mai venit la mine la semnat. Il incurajez asadar pe domnul ministru sa il solicite, sa il semneze si sa il faca public in cel mai scurt timp posibil. Asta ar fi in interesul nostru al tuturor, nu doar in interesul domnului Dragnea."Doresc sa-i reamintesc domnului Florian Dorel Bodog ca dansul este ministrul Sanatatii tuturor romanilor, nu este doar ministrul dlui Dragnea. Prin urmare, il rog respectuos sa lase deoparte propaganda mincinoasa si sa-si reaminteasca lucruri importante pentru toti romanii, dar pe care domnia sa se pare ca le-a uitat (in special punctul 4 de pe lista).1. Incepand cu toamna lui 2016, pentru prima oara Ministerul Sanatatii stie saptamanal exact situatia stocurilor de vaccinuri existente in judete, la nivel de detaliu. Cand am ajuns eu la Minister, nu stia deoarece aceasta raportare nu se facea regulat. Acum, dl ministru Bodog are la dispozitie o aplicatie electronica in care poate vedea saptamanal exact cate doze de vaccin sunt disponibile in fiecare judet, cate au fost distribuite medicilor de familie, cate au fost folosite, etc. Daca a uitat domnul ministru, ii reamintesc adresa aplicatiei la care poate gasi aceste raportari http://dsp.ms.ro 2. Din cele 5 vaccinuri obligatorii cu care trebuie imunizati copiii, conform situatiei existente la nivelul lunii decembrie 2016, exista un stoc suficient pentru trei dintre ele: ROR (240213 doze vaccin rujeolic-rubeolic-oreion), BCG (213610 doze vaccin pentru prevenirea tuberculozei), si hexavalent (135691 doze vaccin DTPa-VPI-HiB-HB).3. Situatia de criza in privinta vaccinului hepatitic B este creata de expirarea autorizatiei fabricii cu care lucreaza distribuitorul contractat de guvernul Romaniei (contract incheiat in 2014). Dupa cum este mentionat si in comunicatul de ieri al Ministerului Sanatatii, in luna noiembrie si decembrie s-au cautat si gasit solutii alternative pentru rezolvare. Este randul noului ministru sa continue acest proces.4. Cat despre absenta initierii unor licitatii pentru vaccinuri, vreau sa-i reamintesc domnului ministru o situatie mai mult decat ingrijoratoare. Contractele incheiate de catre Minister cu diversi distribuitori pentru vaccinuri dateaza aproape in exclusivitate din anii 2014-2015 si sunt formulate in defavoarea Ministerului si in favoarea distribuitorului. Mai precis: daca Ministerul nu isi indeplineste una dintre obligatiile asumate contractual, plateste daune si penalitati. Dar daca Distribuitorul nu isi indeplineste principala obligatie contractuala, aceea de a livra vaccinurile, nu i se poate cere socoteala conform contractului decat atunci cand acest lucru se intampla "din vina sa exclusiva". Si ghiciti de cate ori vina este exclusiva a distribuitorului? Ati ghicit: NICIODATA. Contractele incheiate pana in prezent (in perioada 2014-2015) leaga Romania cu mainile la spate. La ultima licitatie de vaccinuri finalizata in timpul mandatului meu mi-a fost prezentat din nou un astfel de contract, am refuzat sa il semnez si am cerut modificarea lui. Dintr-un motiv sau altul, noua forma a contractului nu a mai venit la mine la semnat. Il incurajez asadar pe domnul ministru sa il solicite, sa il semneze si sa il faca public in cel mai scurt timp posibil. Asta ar fi in interesul nostru al tuturor, nu doar in interesul domnului Dragnea.Altfel sunt sigur ca domnul ministru stia toate aceste lucruri, deoarece a ocupat 3 ani functii de conducere in Ministerul Sanatatii, avand sub obladuire inclusiv contractele pentru achizitiile de vaccinuri. Dar cum se pare ca a uitat, cu toata prietenia am zis sa-i reimprospatam aici memoria.