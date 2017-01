Ambasadorul Paul Brummell despre gratiere: In Marea Britanie am adoptat solutii diferite - inchisori private sau bratari electronice

Paul Brummell a raspuns jurnalistilor in limba romana, la finalul unei conferinte sustinute la Alba Iulia, afirmand ca modificarile privind legislatia romaneasca nu trebuie comentate de catre diplomatii straini si precizand ca problema supraaglomerarii din inchisori este "o problema reala" cu care s-a confruntat si Marea Britanie, potrivit News.ro."Este o problema reala aici in ceea ce priveste populatia din inchisori care este mai mare decat capacitatea. Guvernul britanic este gata sa lucreze cu Guvernul Romaniei privind o schimbare de experienta in aceasta privinta. In Marea Britanie, am avut aceleasi probleme", a spus Paul Brummell.El a adaugat ca in tara sa au fost adoptate solutii diferite fata de cele pe care ar dori sa le adopte Romania si a dat exemplu inchisorile private sau bratarile electronice ca alternative pentru detentie:"In ceea ce priveste Marea Britanie, avem o colaborare de lunga durata cu Ministerul Justitiei si cu institutiile de justitie si politie din Romania si suntem absolut gata sa schimbam experienta noastra. De exemplu, Ministerul Justitiei a explicat ca este o problema aici in ceea ce priveste populatia din inchisori care este mai mare decat capacitatea. Este o problema nu numai pentru Romania. In Marea Britanie am adoptat solutii diferite, de exemplu inchisori private sau alternative pentru inchisori, bratarile electronice. Suntem absolut gata sa discutam cu autoritatile romane experienta noastra. Poate sa fie interesant si folositoare pentru Romania, poate nu este pentru Romania", a afirmat Paul Brummell.Intrebat cum vede ideea organizarii unui referendum pe aceasta tema, ambasadorul britanic a raspuns ca aceasta este o intrebare la care trebuie sa raspunda Romania, si nu un diplomat strain, dar a mentionat faptul ca este importanta "o discutie transparenta cu toate partile pentru a gasi drumul cel mai eficient".Paul Brummell a sustinut vineri o conferinta la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Tema conferintei a fost "Leadership style of Queen Marie of Romania", fiind legata de viata Reginei Maria a Romaniei. Diplomatul britanic a fost la prima sa vizita oficiala in Alba Iulia.