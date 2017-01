Ministerul Public dezminte informatiile din presa: Nu exista un protocol de colaborare SRI-DNA si nici Coldea/Kovesi. Nu exista echipe mixte SRI-DNA

"Procurorul sef al DNA nu a participat la videoconferinte organizate de SRI, nici saptamanal, nici ocazional si nu are instalate in birou terminale speciale prin care sa poata comunica instantaneu cu SRI.Nu exista si nu a existat nici un protocol de colaborare SRI-DNA si nici protocol secret Coldea/Kovesi.Nu au existat echipe mixte SRI-procurori ori intalniri intre procurori si ofiterii de informatii in case conspirative.Dosarele penale sunt instrumentate strict prin raportare la Codul penal, Codul de procedura penal si Legea 78/2000", informeaza Ministerul Public.Precizarile vin dupa ce Evenimentul Zilei si Flux24 au publicat cateva articole, prezentate drept dezvaluiri despre presupusa "fabricare ori inscenare a unor dosare penale" ori presupuse "urmariri penale la ordine" facute de DNA, la initiativa si/sau cu implicarea unor politicieni si a unor persoane din conducerea Serviciului Roman de Informatii, precum si despre folosirea unor metode care exced cadrului legal, in exercitarea atributiilor de serviciu, de catre procurorul sef al DNA, arata PICCJ."Informatiile respective sunt neadevarate, ofensatoare si absurde si au menirea de a discredita activitatea procurorilor DNA, fiind folosite ca o stratagema de catre persoane interesate de a formula aparari in spatiul public si nu in fata unei instante de judecata", informeaza Ministerul Public.Potrivit Parchetului General, nici Codul de Procedura Penala si nici alta lege speciala cu aplicabilitate in urmarirea penala a infractiunilor de coruptie nu prevede implicarea unui serviciu de informatii in modul de obtinere a probelor in dosarul penal: "Probele se administreaza de catre procuror si de catre ofiterii de politie judiciara in baza delegarii procurorului. Nici un ofiter de informatii nu participa la audierea de catre procuror sau politist a unui martor sau administrarea unui alt mijloc de proba".Se mai arata in comunicatul de presa ca rolul serviciilor de informatii, conform legii, este sa sesizeze procurorul cu acele informatii pe care le detin si care au legatura cu infractiunile de coruptie, iar pana la pronuntarea de catre Curtea Constitutionala a Deciziei nr. 51/16.02.2016, legea conferea SRI si atributia de a pune in executare mandatele de supraveghere tehnica dispuse de organul judiciar, atributie pe care nu o mai are din acel moment: "SRI sau alte servicii de informatii nu au nicio atributie in desfasurarea propriu-zisa a urmaririi penale. Este competenta procurorului si ofiterilor de politie judiciara delegati de acesta sa audieze martori, suspecti, inculpati, parti vatamate si civile si sa administreze orice alte probe".dar in Codul de procedura penala exista suficiente prevederi menite sa protejeze drepturile procesuale ale persoanelor cercetate fata de orice fel de metode ilegale de investigare, continua Ministerul Public, adaugand ca plangerea impotriva masurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta se rezolva de catre procurorul ierarhic superior.Mai mult decat atata, toate probele administrate in cursul urmaririi penale, legalitatea acestor acestora si legalitatea actelor procurorului sunt verificate de catre judecator in procedura de Camera Preliminara, se arata in comunicat", arata Ministerul Public.