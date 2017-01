Cercetatorii reclama nerespectarea programului de guvernare: Bugetul cercetarii scade. Solicitam Guvernului corelarea legii bugetului de stat cu programul de guvernare; in caz contrar, demisia

Ad Astra arata, in contextul lansarii in dezbatere publica a legii bugetului de stat pe 2017, ca Guvernul actual a fost investit pe baza unui program de guvernare care prevede: "Cresterea bugetului alocat cercetarii cu aproximativ 30% anual, cu asigurarea unei distributii bugetare echilibrate, destinate sustinerii atat a cercetarii aplicative si inovarii, a cercetarii fundamentale si de frontiera, cu accent pe domeniile de specializare inteligenta/cu potential de crestere." ( sursa Or cresterea notata in programul de guvernare nu se regaseste in proiectul de lege aflat in dezbatere publica , spun cercetatorii."Dimpotriva, Ministerului Cercetarii si Inovarii ar urma sa-i fie alocat un buget cu 2,78% mai mic fata de cel din 2016, iar estimarile pentru anii 2018-2020 sunt de asemenea in scadere", arata Ad Astra.Asociatia cercetatorilor solicita Guvernului sa coreleze legea bugetului de stat cu programul de guvernare asumat. "In caz contrar cerem demisia Guvernului".