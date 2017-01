Jurnalistii si societatea civila din Republica Moldova lanseaza o campanie impotriva blocarii accesului la informatie in baza interpretarii abuzive a Legii privind protectia datelor cu caracter personal

"In semn de solidaritate cu colegii care realizeaza investigatii jurnalistice profesioniste, organizatiile neguvernamentale lanseaza o campanie de sustinere a jurnalismului de investigatie si a accesului la informatie . In cadrul acestei campanii vor fi organizate mai multe activitati, inclusiv cluburi de presa, o conferinta cu participarea expertilor din tara si de peste hotare la care vor fi discutate interpretarile abuzive ale Legii privind protectia datelor cu caracter personal. Totodata, autoritatile publice sunt chemate sa interpreteze si sa aplice legea privind protectia datelor cu caracter personal in mod rezonabil si in conformitate cu standardele europene", arata reprezentantii presei si ai societatii civile din tara vecina.Aceasta campanie a fost determinata de intetirea cazurilor in care demnitari sau functionari de stat ingradesc accesul jurnalistilor la informatii sub pretextul protectiei datelor cu caracter personal. Recent, ziarista Centrului de Investigatii Jurnalistice Mariana Rata s-a pomenit atrasa intr-un proces penal dupa ce fostul comisar al Capitalei, Vladimir Botnari, a depus o plangere prin care cere tragerea la raspundere penala a acesteia pentru colectarea si difuzarea datelor cu caracter personal care ii vizeaza familia. Miercuri, 25 ianuarie, procurorul a semnat ordonanta de neincepere a urmaririi penale.Campania este sustinuta de:si Unimedia.md publica vineri, ca exemplu, cum ar arata o stire scrisa in baza interpretarii eronate si abuzive ale Legii privind protectia datelor cu caracter personal:Coalitia a decis! Proiectul de lege care le permite demnitarilor sa acceada in avocatura fara examen nu va fi discutatProiectul de lege ce le permite demnitarilor sa acceada in avocatura fara examen nu va ajunge in plenul Parlamentului. Decizia a fost luata ieri, in cadrul sedintei coalitiei de guvernare. Potrivit democratului XX, decizia a fost luata cu scopul de a nu crea dispute in societate."S-a decis sa se renunte la acest proiect pentru a nu crea un conflict artificial. Au fost prea multe reactii manipulatorii pe marginea acestui proiect", a declarat XX pentru Unimedia.Amintim ca, pe 26 decembrie 2016, un grup de deputati au inregistrat in Parlament un proiect care prevede modificarea Legii cu privire la avocatura. Documentul prevede ca deputatii, care au cel putin 10 ani vechime de activitate in domeniul dreptului, sa acceada in avocatura fara sa sustina examene.Printre autori se numara deputatii P. C. (PL), C. T. (PD), A. Z. (ex-PCRM), C. D. (PD), V. B. (PSRM), S. C. (ex-PLDM), N. S. P. (ex-PLDM), C. P. (PD), A. A. (PLDM, si-a retras deja semnatura), D. C. (PD), A. D. (PSRM).De mentionat este ca unul dintre semnatarii documentului, socialistul Y, a incercat anterior sa acceada in domeniu, dar nu a reusit sa treaca examenul.Anterior, mai multi avocati au venit cu critici dure in adresa documentului.Un exemplu asemanator si pe site-ul Agora.md: Procuratura Generala marcheaza 25 de ani de la fondare. XXX: Avem o profesie nobila