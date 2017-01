Ministrul Apararii s-a intalnit cu ambasadorul american la Bucuresti: Discutii despre 2% din PIB pentru Aparare si dezvoltarea parteneriatului strategic cu SUA

"In cadrul acestei prime intrevederi, cei doi oficiali au abordat teme de actualitate privind evolutiile din mediul de securitate regional si din cel international, precum si directiile de intensificare a cooperarii in domeniul apararii, in plan bilateral si in cadrul Aliantei Nord-Atlantice", se arata intr-un comunicat al MApN remis HotNews.roLes a prezentat prioritatile strategice ale Guvernului in domeniul apararii si securitatii, centrate pe angajamentul de asigurare a doi la suta din PIB pentru aparare si a punctat importanta pe care Romania o acorda dezvoltarii Parteneriatului Strategic cu SUA, se arata in comunicat."Ministrul apararii nationale a apreciat angajamentul solid al Statelor Unite si prezenta trupelor americane pe teritoriul national, subliniind ca implicarea SUA este esentiala pentru intarirea apararii si descurajarii impotriva tuturor amenintarilor si riscurilor la adresa securitatii europene, in mod special a celor din flancul estic al Aliantei", potrivit comunicatului.In cadrul discutiei, ministrul roman a prezentat stadiul implementarii deciziilor adoptate la Summit-ul NATO de la Varsovia, cu accent pe realizarea prezentei inaintate a NATO pe flancul estic, "insistand asupra importantei intensificarii eforturilor pentru implementarea eficienta si la termenele agreate a deciziilor din acest domeniu. In context, a fost reiterata importanta Marii Negre pentru intreaga securitate si stabilitate euro-atlantica"."Ambasadorul Klemm a multumit pentru contributia esentiala a Romaniei la securitatea regionala si internationala, cu evidentierea eforturilor operationale ale fortelor armate romane in Afganistan, Irak si celelalte teatre de operatii. Ambasadorul a reiterat angajamentul solid al autoritatilor de la Washington pentru consolidarea dimensiunii de aparare a Parteneriatului Strategic, avand ca rezultat cresterea prezentei fortelor americane in regiune si intensificarea programelor bilaterale pe linia pregatirii si exercitiilor", se mai arata in comunicatul MApN.