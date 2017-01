Radu Calin Cristea, membru CNA, despre autorii raportului privind MCV: Niste comunisti

"< > sunt cei care au redactat raportul privind Mecanismul de Cooperare si Verificare - M.C.V. Aceasta afirmatie a fost sustinuta in sedinta de astazi a C.N.A., de catre Radu Calin Cristea, dupa ce am solicitat prelungirea protocolului de colaborare pe care C.N.A. il are cu Consiliul Superior al Magistraturii - C.S.M., protocol care a expirat in noiembrie 2016.Radu Calin Cristea, membru C.N.A., considera ca o colaborare intre C.N.A. si C.S.M., in sensul analizarii cu celeritate a reclamatiilor transmise de C.S.M., este de natura "a favoriza" C.S.M. "Nu ne dau ei noua ordine pe cine sa sanctionam", adauga Cristea.De fapt, nicio sesizare transmisa de C.S.M. nu are o astfel de forma imperativa. Fiecare sesizare venita de la acest for este analizata exclusiv din punct de vedere al legii audiovizualului iar decizia apartine exclusiv C.N.A.-ului.Ceea ce se incearca acum, prin aceasta atitudine, este ducerea in derizoriu a modului in care C.N.A. TREBUIE sa aplicea legea atunci cand se confirma atacurile din media la adresa justitiei", scrie Valentin Jucan pe Facebook.