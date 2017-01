Ana Birchall primeste puteri totale in stabilirea mandatelor de negociere cu Uniunea Europeana

Practic, daca Hotararea intra in vigoare in forma pusa in dezbatere publica, ministrul de Externe Teodor Melescanu nu va avea nici un cuvant de spus in privinta modului in care Romania isi formuleaza pozitiile si mandatele de negociere la Bruxelles.Chiar de la Articolul 1, Hotararea arata ca "Sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene este condus de ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe".Ce responsabilitati va avea Ana Birchall:- coordonează procesul de elaborare, adoptare şi promovare a poziţiilor naţionale care vor fi promovate de autorităţile române în negocierile din cadrul instituţiilor Uniunii Europene şi structurilor de lucru ale acestora;- transmite poziţiile României adoptate prin mandate sau mandate generale către Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;- prezidează reuniunile şi asigură activitatea executivă şi de secretariat a Comitetului de coordonare, inclusiv stabilirea agendei de lucru, şi urmăreşte îndeplinirea deciziilor stabilite de acesta;- monitorizează şi informează instituţiile cu atribuţii în procesul de gestionare a afacerilor europene cu privire la activitatea Parlamentului European, inclusiv din perspectiva poziţiilor naţionale promovate la nivelul instituţiilor Uniunii Europene;- colaborează cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în aspecte legate de impactul politicilor europene asupra procesului de gestionare a fondurilor europene;- sprijină activitatea Consiliului interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual -al Uniunii Europene - CFM, prin corelarea fundamentărilor și soluțiilor tehnice ale Consiliului cu direcțiile de politică externă și de politică generală europeană și națională;In plus, Birchall va coordona complexul proces de pregătire şi exercitare a preşedinţiei rotative a UE, pe care România o va deţine în primul semestru al anului 2019.