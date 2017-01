APADOR-CH: In Italia, dupa gratiere, a crescut de trei ori numarul infractiunilor. Recidiva a fost de 50%

Nicoleta Popescu mai atrage atentia ca aceasta ordonanta ar beneficia si criminalii, pedofilii, traficantii de persoane si de droguri si cei care au savarsit crime impotriva umanitatii."Presiunea CEDO nu necesita urgenta. Daca vom avea hotararea pilot impotriva Romaniei pe conditiile de detinere, asa cum e mentionat in nota de fundamentare pe grasiere, se justifica ca ar urma ca detinutii sa fie eliberati si noi sa le platim despagubiri. In niciun caz, fals! O hotarare pilot impotriva Romaniei nu atrage niciuna din aceste sanctiuni", a spus Nicoleta Popescu.Avocatul APADOR-CH mai arata ca supraglomerarea in Romania este de 103%, existand tari cu o rata mai ridicata, precum Ungaria - cu 148% si Franta - cu 113%. Reprezentantul APDOR-CH a mai aratat ca Romania nu va suferi nicio amenda din partea CEDO.In ceea ce priveste cazul Italiei, statul s-au prezentat in fata CEDO cu un pachet de masuri, unde aparea nu doar gratierea ci si masuri alternative: bratara electronica, masuri complementare, precum expulzarea strainilor."A veni cu o masura de gratiere nu e solutia. S-a demonstrat ca aceasta solutie pe termen scurt nu produce efecte care sa duca la decongestonarea sistemului. In Italia s-a dovedit ca recidiva a fost de 50%, a crescut de trei ori numarul infractiunilor. In Romania, recidiva e de 75%. Dupa o anumita perioada, 75% se vor intoarce in penitenciar prin fapte noi penale", a spus Nicoleta Popescu.