Organizatia APADOR-CH respinge argumentele Avocatului Poporului, care a atacat la Curtea Constitutionala legea care impiedica un condamnat penal sa faca parte din guvern

APADOR-CH considera ca sunt neintemeiate argumentele folosite de Avocatul Poporului, pentru a motiva exceptia de neconstitutionalitate ridicata la CCR pe aceasta tema, dar in acelasi timp apreciaza ca sintagma "condamnari penale" din cuprinsul legii amintite ridica probleme de constitutionalitate, intrucat este prea vaga si lasa loc la interpretari arbitrare.APADOR-CH apreciaza ca, prin ambiguitatea sa, sintagma "condamnari penale" din amintita lege incalca art. 1 al. 5, art. 23 al. 11 si art. 53 al. 2 din Constitutie (ce vizeaza respectarea prezumtiei de nevinovatie si restrangerea unor drepturi).Ca modalitate practica de remediere a viciului de constitutionalitate prezentat, asociatia considera ca este suficient ca in decizia Curtii sa se mentioneze ca respectiva sintagma este constitutionala in masura in care ea se refera la "condamnari definitive pentru care nu a intervenit reabilitarea sau, dupa caz, nu a incetat executarea masurilor de siguranta".