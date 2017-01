Sase persoane cautate de autoritatile austriece dupa ce ar fi furat unelte de pe santiere, prinse de politistii din Olt

Politistii Serviciului de Investigatii Criminale si ai Serviciului de Actiuni Speciale, impreuna cu politisti din cadrul Politiilor municipiilor Slatina si Caracal si ai Postului de Politie Dobrosloveni, au pus, joi, in executare sase mandate europene de arestare, emise de autoritatile din Austria.Potrivit unui comunicat publicat vineri de Politia Olt, cele sase persoane au intre 23 si 46 de ani si erau cautate pentru comiterea mai multor furturi."Cei in cauza sunt banuiti ca ar fi sustras unelte depozitate in containere aflate pe santierele unor firme de constructii din Austria, cauzand un prejudiciu de aproximativ 300.000 de euro", se arata in comunicat.Magistratii Parchetului Curtii de Apel Craiova au dispus, joi, retinerea celor sase persoane, urmand ca in cursul zilei de vineri sa fie prezentate Curtii de Apel Craiova, cu propunere de arestarea preventiva, in vederea demararii procedurilor de predare catre autoritatile judiciare din Austria.