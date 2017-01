Doi instructori auto din Arad, trimisi in judecata dupa ce ar fi luat bani de la candidati sa intervina pe langa politisti

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au dispus trimiterea in judecata a doi instructori auto acuzati de trafic de influenta.Conform anchetatorilor, suspectii ar fi primit bani de la candidati care sustineau examenul pentru obtinerea permisului, carora le-au promis ca vor interveni pe langa politisti pentru a-i promova."Din probatoriul administrat in cauza a rezultat ca inculpatii Nica Beniamin Doru si Nica Stelian, in calitate de instructori auto, in cursul lunilor aprilie - mai 2016, au pretins si primit in total 200 de euro, lasand sa se creada ca vor interveni pe langa agentii de politie cu atributii de testare practica a cursantilor care urmeaza cursuri de scolarizare in vederea dobandirii permisului de conducere", se arata intr-un comunicat de presa remis, vineri, de Parchetul de pe langa Tribunalul Arad.Dosarul a fost inaintat pentru solutionare Tribunalului Arad.