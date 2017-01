Biblioteca Nationala a Romaniei ramane fara manager si dupa al treilea concurs organizat in ultimele 10 luni

Primul concurs de proiecte de management pentru BNaR a fost organizat in martie 2016, iar singurul candidat nu a obtinut nota de trecere la prima etapa. Claudia Serbanuta, care fusese director interimar al Bibliotecii Nationale a Romaniei (BNaR) din iulie 2014, nu a putut participa, deoarece nu indeplinea una dintre conditiile impuse de regulament.La jumatatea lunii mai, Ministerul Culturii a anuntat ca singurul candidat admis in concurs pentru sefia Bibliotecii Nationale a Romaniei, de asemenea, nu a reusit sa obtina nota de trecere.Pe 15 iunie, ministrul Culturii, Corina Suteu, a anuntat ca l-a numit pe Octavian Gordon in postul de director interimar al Bibliotecii Nationale a Romaniei. La al doilea concurs, organizat de minister in luna octombrie a anului trecut, cele doua proiecte inscrise, intre care si al lui Octavian Gordon nu au reusit sa obtina nota de trecere.Cel de-al treilea concurs a fost demarat in luna ianuarie a acestui an. Doua proiecte de management au fost declarate admise. In prima etapa - sustinerea proiectelor - candidatii au obtinut notele 6,72 si 5,99, potrivit site-ului cultura.ro.Conform art. 19 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt declarati admisi pentru sustinerea interviului candidatii care au obtinut in prima etapa a concursului nota minima 7.Biblioteca Nationala a Romaniei a fost infiintata in 1955 sub numele Biblioteca Centrala de Stat. La inceputul lunii ianuarie 1990, Biblioteca Centrala de Stat a devenit Biblioteca Nationala a Romaniei, iar dupa aderarea Romaniei in Uniunea Europeana aceasta isi dezvolta functiile implicandu-se activ in proiecte nationale si internationale, precum TELplus, Manuscriptorium si Rediscover.