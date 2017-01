UPDATE Persoana careia i s-a facut rau in metrou a murit. Circulatia a fost reluata pe ambele fire in statia Mihai Bravu

Persoana careia i s-a facut rau in metrou, vineri dimineata, in apropierea statiei Mihai Bravu, nu a raspuns manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele de la Ambulanta, fiind declarat decesul, transmite News.ro. CCirculatia metroului intre statiile Mihai Bravu si Timpuri Noi a fost reluata pe ambele fire, la ora 10:22, potrivit Metrorex, dupa ce s-a desfasurat, aproximativ o ora, pe un singur fir.Doua echipaje de la Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov ii acorda ingrijiri medicale, potrivit News.ro.Agerpres relateaza ca medicii de la Ambulanta efectueaza manevre de resuscitare. Este vorba despre un barbat de 55 de ani, caruia i s-a facut rau in timpul mersului cu metroul la statia Timpuri Noi.Managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti - Ilfov, Alis Grasu, a declarat pentru Agerpres ca prima salvare a sosit la 12 minute de la apel, barbatul fiind gasit in stop cardiorespirator si s-au inceput manevrele de resuscitare. In scurt timp a sosit si cea de-a doua ambulanta iar in prezent se efectueaza manevre de resuscitare.In statia de metrou Mihai Bravu se circula pe un singur fir, la ora transmiterii acestei stiri, dupa ce unei persoane i s-a facut rau in tren, iar echipajele de la Ambulanta ii acorda ingrijiri medicale, au declarat, pentru News.ro, reprezentanti ai Metrorex.Potrivit Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF), la fata locului se afla doua echipaje, dintre care unul cu medic. Primul echipaj a ajuns la pacient dupa 12 minute de la primirea apelului, au precizat reprezentantii SABIF.