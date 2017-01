VIDEO Incendiu la un mall din Capitala: Un barbat a fost transportat la spital

Barbatul, in varsta de aproximativ 55 de ani, a suferit arsuri la nivelul fetei, a fost expus la fum, fiind transportat in stare de inconstienta la Spitalul "Bagdasar-Arseni".Alte trei persoane au fost asistate de SMURD, insa nu au prezentat probleme majore.Potrivit ISU Bucuresti, au ars vestiare, scaune, elemente de mobilier si au fost afectati circa 20 mp dintr-o camera tehnica de la intrarea in parcare, nivel -1, unde se afla barbatul.Incendiul, care a izbucnit la miezul noptii, a fost stins de pompieri in cel mult o ora, care au intervenit cu trei autospeciale de stingere, o ambulanta SMURD si o masina de descarcerare.