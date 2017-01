Cinci elevi ai Academiei Militare, raniti dupa ce o grenada a explodat in timpul unei ore de curs

Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Apararii Nationale (MApN), incidentul s-a produs pe 25 ianuarie, in timp ce studentii sustineau colocviul la specialitatea Sisteme de armament."Studentul Bogdan Stoica este internat la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central 'Dr. Carol Davila', in timp ce ceilalti colegi sunt tratati in regim ambulatoriu. Starea studentului ranit este stabila, fiind internat la Sectia de Chirurgie Plastica si microchirurgie reconstructiva in vederea continuarii tratamentului de specialitate", precizeaza sursa citata.Incidentul este cercetat de o comisie de specialisti numita de comandantul academiei.