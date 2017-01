Botosani: Doua persoane, blocate intr-o masina rasturnata pe E 58

Accidentul a avut loc pe raza localitatii Manastirea Doamnei in momentul in care soferul, un barbat in varsta de 61 de ani, a incercat sa faca o depasire.Conform declaratiilor ulterioare ale conducatorului auto, fiindca de pe contrasens venea o alta masina, a calcat brusc frana pentru a reveni pe banda initiala, insa autoturismul a derapat, iesind de pe carosabil si lovind un cap de pod. Dupa impact, masina s-a rasturnat.Soferul si un pasager de pe scaunul din dreapta sa au ramas blocati in autovehicul, avand nevoie de interventia echipelor de descarcerare ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta pentru a fi scosi dintre fiarele contorsionate.Cele doua victime au fost transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati.Ancheta lucratorilor Serviciului Politiei Rutiere Botosani in acest caz este in derulare.