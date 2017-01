VIDEO Ancheta intr-un liceu din Lugoj, dupa ce un elev a fost batut cu pumnii si cu picioarele de alti colegi, in clasa

Inspectorul-sef al ISJ Timis, Aura Danielescu, a declarat ca incidentul s-a petrecut joi, in pauza de la ora 13:00, la Liceul "Aurel Vlaicu" din municipiul Lugoj.Din inregistrarea postata pe internet reiese ca elevii implicati s-au pregatit special ca sa filmeze bataia, inainte de scena violenta ei aranjand mobilierul. In imagini se vede cum un baiat ii da altuia cateva palme, il impinge de perete, apoi incepe sa il loveasca puternic, cu pumnii, pana victima cade. Agresorul insa nu se opreste si il loveste pe cel cazut cu picioarele. Apare apoi un alt baiat care pare ca incearca sa il opreasca pe atacator, dupa care vine un altul, care il loveste si el pe cel batut.Totul se intampla sub privirile altor elevi prezenti in sala de clasa unde are loc agresiunea."Incidentul s-a petrecut la clasa a IX-a profesionala, iar agresorul este un elev de clasa a IX-a care a mai fost repetent. Sanctiunea maxima ce se poate aplica unui elev este exmatricularea, insa in acest caz nu este posibila, potrivit regulamentelor scolare. Exmatricularea se poate aplica la clasele a XI-a si a XII-a, nu si la clasa a IX-a. Consideram ca trebuie stabilita implicarea elevilor, iar cei vinovati pot avea nota scazuta la purtare, aceasta putand sa duca la repetentie", a declarat Aura Danielescu.Inspectorul-sef al ISJ Timis a mai spus ca se face o ancheta in unitatea scolara pentru a se stabili si unde era profesorul de serviciu in momentul agresiuni."Cel mai vinovat este elevul care a aplicat loviturile. Elevul trebuie sanctionat cu sanctiunea maxima", a mai spus Danielescu.Potrivit Aurei Danielescu, conducerea liceului din Lugoj unde a avut loc agresiunea urmeaza sa depuna o plangere la Politie. De altfel, conducerea unitatii scolare a informat-o pe sefa ISJ Timis ca inca de joi seara Politia a fost instiintata verbal de acest eveniment, iar in cursul zilei de vineri urmeaza sa fie depusa o sesizare oficiala.