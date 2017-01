Guvernul va discuta vineri proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017. Tinta- limita de deficit bugetar de 2,99%

Printre proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei de vineri a Guvernului se numara si un proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 - Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2017-2019, potrivit Agerpres.

Pe ordinea de zi a sedintei Executivului se mai afla un proiect de ordonanta de urgenta pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii si un proiect de OUG privind organizarea si functionarea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, precum si pentru Curtea de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb.

De asemenea, Guvernul ar mai putea analiza vineri un proiect de hotarare privind organizarea si functionarea Sistemului national de gestionare a afacerilor europene in vederea participarii Romaniei la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene.

Pe agenda sedintei se afla si un proiect de hotarare pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 unitati de invatamant preuniversitar de stat.

Un alt proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Executivului vizeaza modificarea HG 595/2009 pentru aplicarea Legii 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare.

Dragnea a afirmat ca "o parte din ministri nu au fost foarte atenti" si au incercat sa puna alte prioritati, care nu erau in programul de guvernare, la finantare, riscand ca unele prevederi din program sa nu fie finantate.





Pe agenda sedintei de vineri a Guvernului se afla si un memorandum cu tema "Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea generala a actionarilor/Consiliul de administratie, dupa caz, la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub forma de dividende/varsaminte la bugetul de stat".Dupa discutiile de marti seara cu ministrii, in sedinta de miercuri, Guvernul va aproba o noua nota privind limitele de cheltuieli revizuite, propuse pentru ordonatorii principali de credite in vederea elaborarii proiectului de buget pentru anul 2017 si a estimarilor pentru perioada 2018-2020. O astfel de nota a fost aprobata si in sedinta din 8 ianuarie 2017, insa aceasta a fost revizuita dupa ce proiectul de buget nu a iesit pe placul lui Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu.De altfel, ministrul Finantelor, Viorel Stefan, a fost criticat dur de presedintele PSD, Liviu Dragnea, si de premierul Sorin Grindeanu, in cursul discutiilor de marti pe tema proiectului de buget pe anul 2017, fiindu-i imputat faptul ca nu a respectat prevederile din programul de guvernare al PSD, potrivit unor surse social-democrate citate de News.ro.