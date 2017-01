Prognoza meteo pentru vineri si sambata: Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit

IN TARATemperaturile maxime se vor incadra, in general intre -8 si 2 grade, iar cele minime intre -15 si -4 grade. Cerul va fi variabil, cu innorari, in general persistente, in regiunile estice, sud-estice si partial in cele sudice si centrale. Trecator va ninge slab, local in Moldova si izolat in Dobrogea si Muntenia. Mai ales in primele ore ale intervalului va fi ceata asociata cu chiciura in sud, in centru si pe arii restranse in restul teritoriului. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari la munte, in special la altitudini mari si pe arii restranse si in partea de rasarit.LA BUCURESTI:Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit la aceasta data, geroasa dimineata. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de -4 grade, iar cea minima va fi de -8...-6 grade. Cerul va avea innorari, iar in primele ore ale intervalului se vor mentine conditiile de ceata asociata cu chiciura. Vantul va sufla slab pana la moderat.LA MUNTE:Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit la aceasta data, geroasa dimineata si noaptea. Cerul va fi variabil, cu innorari in Carpatii Orientali si estul Carpatilor Meridionali unde doar izolat va ninge slab. Vantul va sufla moderat, cu unele intensificari in special la altitudini mari. Pe vai si in depresiuni, izolat va fi ceata, asociata cu depunere de chiciura.IN TARAValorile termice se vor mentine mai coborate decat in mod normal la aceasta data in regiunile sudice si sud-estice, dar se vor apropia de mediile climatologice in restul teritoriului. Ger va mai fi dimineata local in vestul, nord-vestul, centrul si sudul tarii, iar noaptea pe arii mai restranse. Cerul va fi variabil, cu innorari mai persistente in est si in sud-est, unde trecator si izolat, ziua, va ninge slab. Va fi ceata asociata cu chiciura, dimineata pe arii restranse, iar noaptea in zonele joase din sud, centru si est si doar izolat, posibil in rest. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor incadra intre -4 si 6 grade, cu cele mai ridicate valori in vest, iar cele minime se vor situa intre -17 grade in depresiuni si -1 grad in Dealurile de Vest.LA MUNTE: Valorile termice vor marca o crestere fata de ziua precedenta si se vor apropia de mediile climatologice. Cerul va fi variabil, cu innorari in Carpatii Orientali, unde trecator si izolat, ziua, va ninge slab. Vantul va sufla slab si moderat. Dimineata si noaptea, pe vai si in depresiuni, pe arii restranse va fi ceata, asociata cu depunere de chiciura.DUMINICA LA MUNTE:Valorile termice se vor situa in jurul mediilor climatologice specifice perioadei. Cerul va fi variabil, dar pe vai si in depresiuni, mai ales dimineata si noaptea, pe arii restranse va fi ceata, asociata cu depunere de chiciura. Vantul va sufla slab pana la moderat.