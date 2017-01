Citeste pe Stirile ProTV

Dornici sa castige un ban in plus, tot mai multi romani isi inchiriaza casele strainilor, in regim hotelier. Oamenii folosesc platforme precum Airbnb sau booking.com.Astfel, Bucurestiul a ajuns in primele zece orase ale lumii in care investitia intr-un apartament cu patru camere se recupereaza cel mai repede, prin inchirierea in regim hotelier. Acest sistem cunoscut in intreaga lume a inceput sa prinda teren si la noi.