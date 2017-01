Maricel Pacuraru, patronul Realitatea TV, a fost eliberat conditionat

Judecatoria Braila a decis, pe 16 ianuarie 2017, sa admita cererea de liberare conditionata formulata de Maricel Pacuraru. El a fost pus in libertate joi, in urma deciziei magistratilor. Pacuraru a efectuat 815 zile din pedeapsa totala de 1.460 de zile.Pe 3 noiembrie 2014, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat definitiv pe Maricel Pacuraru si pe fostul director al Postei Romane Mihai Toader la cate patru ani de inchisoare cu executare, in dosarul privind politele de asigurare pentru angajati, in care prejudiciul este de peste patru milioane de euro.Pe latura civila, instanta i-a obligat pe cei doi, alaturi de alti sase inculpati din dosar, sa restituie Postei Romane suma de 14,3 milioane de lei, la care va fi adaugata dobanda calculata pana la plata efectiva a datoriei.In 13 octombrie 2009, cei opt au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, in legatura cu semnarea a sase politie de asigurare, prin care Compania Nationala Posta Romana a fost pagubita cu peste patru milioane de euro."In cursul anului 2006, inculpatii Toader Dan Mihai, Lepadatu Emanoil si Marinescu Andrei, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, Director Economic Executiv, respectiv Director executiv al Directiei de Dezvoltare Strategica al CNPR SA, au initiat si au aprobat incheierea a sase polite de asigurare pentru angajatii Postei Romane pentru riscuri cum ar fi: accidente, boli profesionale, riscuri de sanatate etc. Politele au fost incheiate intre Compania Nationala Posta Romana si SC Allianz Tiriac Asigurari SA, SC Astra Asigurari SA si SC Omniasig Vienna Insurance Group cu incalcarea regulamentelor CNPR SA si a conditiilor generale si specifice privind asigurarile de viata", au aratat procurorii.Ei au precizat ca, la incheierea politelor au participat, in mod fictiv, ca intermediari, inculpatii Neculai Pintilie, Daniela Moisa (ca administratori ai SC Continental Asig SA si SC Pronova SRL) si Lucian Beschea, care au beneficiat ilegal de 6,9 milioane de lei, reprezentand comisionul de intermediere."Inculpatul Pacuraru Maricel a beneficiat de suma totala de 6.781.465 lei. De asemenea, Pacuraru Maricel a dobandit suma de 1.741.500 lei, pe care a folosit-o in interes personal si a transferat-o catre alte persoane fizice sau juridice desi cunostea ca provine din infractiuni", au mai sustinut anchetatorii.