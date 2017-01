Unul dintre inelele furate de un roman dintr-un magazin de lux din Paris, restituit proprietarului

Reprezentantii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si cei ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, care au recuperat de la George Ploscaru inelul sustras in 30 decembrie dintr-un showroom al firmei de bijuterii de lux De Grisogono, au predat joi bijuteria reprezentantilor legali ai proprietarului.Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca acestia au mers la Ploiesti insotiti de angajati ai unei firme specializate in transportul de bunuri de valoare si au preluat, in baza unui proces verbal, inelul evaluat la cateva sute de mii de euro.Bijuteria a fost pastrata in conditii de maxima siguranta de catre autoritatile romane.Politisti BCCO Ploiesti, impreuna cu politisti ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor DIICOT Ploiesti, au facut, in 13 ianuarie, sapte perchezitii in municipiul Bucuresti, in cazul furtului comis in 30 decembrie 2016 de catre un roman la un magazin de bijuterii din Paris."La sfarsitul anului 2016, inculpatul Ploscaru George a constituit impreuna cu doi cetateni sarbi un grup infractional organizat in scopul savarsirii pe teritoriul Frantei a unei infractiuni de furt, in dauna unei persoane juridice ce detine o marca elvetiana de bijuterii. Astfel, in 30 decembrie 2016, inculpatul Ploscaru George a intrat, dupa o prealabila programare, in showroom-ul privat al marcii elvetiene de bijuterii situat in Paris, recomandandu-se drept gemolog, sub numele de "Mizrahi" si parand interesat de examinarea a doua diamante in stare bruta si doua inele placate cu diamante in vederea achizitionarii", aratau procurorii DIICOT.Conform anchetatorilor, vanzatorul, reprezentant al marcii elvetiene, i-a dat spre examinare lui Ploscaru bijuteriile, aflate intr-o cutie.Ulterior, romanul, dupa o presupusa examinare, i-a dat reprezentantului legal al marcii elvetiene o alta cutie, asemanatoare, in care se aflau pietre de pe strada, furand cutia originala. Anchetatorii romani au descoperit la un dezvoltator imobiliar unul dintre inelele furate.George Ploscaru a refuzat sa dea orice declaratie in fata procurorilor DIICOT, insa la Tribunalul Prahova, instanta care a emis mandatul de de arestare pe numele sau, a recunoscut fapta si a descris modul in care a procedat pentru a sustrage pietrele pretioase si bijuteriile a caror valoare insumata este de 5,2 milioane euro.