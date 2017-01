Ministrul Sanatatii: Am gasit o situatie dezastruoasa, cu vaccinuri insuficiente sau chiar neachizitionate

"La preluarea mandatului, acum doua saptamani, am solicitat de urgenta expertilor de sanatate publica din minister si celor de la Institutul National de Sanatate Publica o situatie privind vaccinarea obligatorie a copiilor. Am gasit o situatie dezastruoasa, cu vaccinuri insuficiente sau chiar neachizitionate. Din cele cinci vaccinuri obligatorii cu care trebuie imunizati copiii, numai in cazul vaccinului impotriva tuberculozei, adica al vaccinului BCG, exista doze suficiente. In cazul celorlalte vaccinuri am constatat lipsa de stoc sau stocuri insuficiente, ba chiar un vaccin neachizitionat (vaccinul diftero-tetano-pertussis). Aceasta situatie se datoreaza atat unei lipse de responsabilitate a echipei de conducere care a tolerat intarzieri la licitatiile organizate, cat si a unor producatori, care, dupa ce au participat si castigat licitatiile, sunt in imposibilitatea de a asigura vaccinul", a precizat ministrul, intr-un comunicat transmis joi.El a mentionat ca a solicitat Institutului National de Sanatate Publica si directiei de specialitate din cadrul MS sa ii prezinte un plan de remediere a situatiei, inclusiv identificarea unor posibile stocuri in alte state UE.Conform unei centralizari din data de 31 decembrie, stocul de vaccin BCG folosit pentru prevenirea imbolnavirii nou-nascutilor cu tuberculoza, in special a formelor grave de meningita si encefalita in cazul in care acestia vin in contact cu persoane bolnave sau purtatoare de bacil Koch, era de 350.000 de doze la nivel national/ "stoc suficient".In acest caz, MS anunta ca va demara procedurile de achizitie pentru anul 2017 dupa alocarea bugetului.De asemenea, in ceea ce priveste vaccinul hepatitic B pediatric, utilizat pentru prevenirea imbolnavirii copiilor de hepatita B, stocul era de 22.300 de doze la nivel national."In prezent nu exista nicio disponibilitate a producatorilor de a livra alte doze din acest vaccin catre Romania. Ministerul Sanatatii a inceput demersurile pentru a identifica posibile stocuri in alte state UE. Precizam ca in luna decembrie a fost aprobata o schema de vaccinare alternativa pentru asigurarea protectiei copiilor nascuti din mame cu hepatita B. Medicul de familie va administra vaccin hexavalent acestor mame de la varsta sarcinii de 6 saptamani", se arata in comunicatul citat.Ministerul Sanatatii mentioneaza ca a finalizat in luna decembrie licitatia de achizitie a vaccinului hexavalent diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa - VPI - HiB - HB) care este utilizat pentru prevenirea imbolnavirii prin difterie, tetanos, tuse convulsiva, poliomielita, hepatita de tip B si infectia cu Haemophilus B pentru copiii cu varsta de 2, 4 si 11 luni. "MS a finalizat in decembrie licitatia de achizitie a acestui vaccin, ceea ce a facut ca semnarea acordurilor-cadru cu furnizorii sa fie in prezent in curs. Contractul pe anul 2017 se va putea incheia numai dupa aprobarea bugetului", precizeaza sursa citata.Cat priveste vaccinul rujeolic-rubeolic-oreion (ROR), utilizat pentru prevenirea imbolnavirii cu rujeola, oreion si rubeola, atat in cazul vaccinarii de rutina a copiilor cu varsta de 12 luni, cat si in cazul vaccinarii copiilor cu varsta de 5 ani si 7 ani astfel incat sa se asigure vaccinarea tuturor cohortelor eligibile la vaccinare, stocul este de 200.000 doze la nivel national. "In judetele unde produsul este in curs de consumare se vor realiza redistribuiri", sustin reprezentantii MS.Potrivit comunicatului, stocurile de vaccin DTPa - VPI sunt epuizate, in prezent MS fiind in curs de derulare a procedurii de licitatie. "Vaccinul diftero-tetano-pertussis acelular, poliomielitic inactivat (DTPa - VPI) este utilizat pentru prevenirea imbolnavirii prin difterie, tetanos, tuse convulsiva si poliomielita pentru copiii cu varsta de 6 ani. Stocurile sunt epuizate din cauza faptului ca in 2016 nu a fost achizitionat. In prezent, MS este in curs de derulare a procedurii de achizitie", se mai arata in comunicat.