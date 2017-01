Traian Basescu il da in judecata pe Igor Dodon. Cererea, depusa la Curtea Suprema de Justitie

"Astazi am inregistrat o cerere de chemare in judecata la Curtea Suprema de Justitie, asa cum prevede legea cetateniei din Republica Moldova. Noi consideram ca cetatenia lui Traian Basescu a fost retrasa in mod arbitrar si (decizia-n.r.) este contrara principiilor si procedurilor prevazute de legea cetateniei si de Conventia Europeana cu privire la cetatenie", a afirmat avocatul lui Traian Basescu, Andrei Bivol.Cererea de chemare in judecata este introdusa si se repartizeaza in termen de 24 de ore completului de judecata, dupa care in timp de cinci zile de la repartizare ar trebui sa fie emisa o decizie pe procedura, potrivit legislatiei din Republica Moldova, a explicat Andrei Bivol.Presedintele Republicii Moldova are calitatea de parat in cererea de chemare in judecata inregistrata la Curtea Suprema de Justitie.Avocatul lui Traian Basescu a precizat ca in Republica Moldova nu a mai fost facut un demers de acest fel."Este practic un dosar pionier, un leading in acest domeniu pentru ca nu exista in practica judiciara dosare de contestare a unui decret de retragere a cetateniei. Au existat dosare in care se constata refuzul de a acorda cetatenia Republicii Moldova unor nationali straini, dar in aceste dosare parat nu este presedintele, dar este comisia de oferire a cetateniei de pe langa presedintie. In cazul dat, suntem intr-o circumstanta de anulare a unui decret prezidetial deja emis de retragere a cetateniei pentru care legea prevede in mod expres ca acesta se ataca la Curtea Suprema de Justitie", a mentionat Andrei Bivol.Presedintele moldovean Igor Dodon a semnat in primele zile ale lunii ianuarie decretul prin care fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu ii este retrasa cetatenia Republicii Moldova, dobandita de acesta cu doar cateva luni mai devreme.