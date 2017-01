Armata a dat pe final de an contracte directe de 78 mil. euro pentru modernizarea si repararea vechilor elicoptere / 135 mil. euro in doi ani si jumatate pentru mentenanta elicopterelor; Nici un plan pentru elicoptere noi

Fortele Aeriene Romane au in dotare 57 de elicoptere IAR 330 Puma produse la IAR Ghimbav inca din 1975, elicoptere destinate in principal transportului de trupe sau misiunilor de evacuare medicala. Dintre acestea, 22 au fost modificate de-a lungul timpului in variante de atac (IAR 330L SOCAT). Pe langa acestea, in dotare mai exista si sase elicoptere IAR 316B Alouette, elicoptere si mai vechi, folosite in principal pentru antrenamentul pilotilor.Elicopterele din dotare sunt destul de vechi, uzate moral si au nevoie de reparatii constante la IAR Ghimbav, insa cu toate acestea varianta achizitionarii unor noi elicoptere nu exista in planurile Ministerului Apararii ca proiect oficial, chiar si in contextul in care cheltuielile pentru Aparare au sporit in ultimii ani si accentul s-a dorit a fi pus mult pe inzestrarea fortelor.In ultimele zile din 2016, Ministerul Apararii a publicat in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) patru contracte acordate direct, prin negociere fara anunt de participare. Cel mai substantial dintre contracte (circa 69,6 milioane euro) a fost acordat IAR Ghimbav si vizeaza modernizarea capitala a unor elicoptere IAR 330L. Celelalte trei vizeaza operatiuni de service si piese de schimb pentru alte elicoptere IAR 330 si IAR 316B.HotNews.ro a trimis Ministerului Apararii cate o solicitare pentru fiecare contract pentru a afla mai multe detalii despre ce modernizari sau reparatii este vorba si cate elicoptere sunt vizate de aceste contracte. Ministerul Apararii a raspuns la o singura solicitare, cea care vizeaza cel mai mare contract, cel de modernizare a elicopterelor de atac IAR 330L.Astfel, MApN a precizat casi "presupune executarea de inspectii pentru restabilirea parametrilor normali de functionare si modernizarea si/sau up-gradarea sistemelor de comunicatii, de decolare/aterizare, navigatie instrumentala, autoprotectie, identificare, cautare/salvare".Intrebati de ce a fost preferata varianta modernizarii in locul achizitiei de noi elicoptere, MApN sustine ca "fata de achizitia de aparate noi, modernizarea prezinta avantajele unor cheltuieli minime pentru realizarea propriu-zisa a capabilitatii, a unui necesar de instruire minim pentru personal (numai pentru sistemele modernizate), a unei experiente solide acumulata in timp in operarea si intretinerea acestui tip de elicopter, a reducerii cheltuielilor pentru operare si intretinere avand in vedere numarul de elicoptere de acelasi tip aflat in dotarea Fortelor Aeriene Romane, precum si asigurarii securitatii aprovizionarii (logistica si reparatiile de nivel complex pentru acest tip de elicopter se realizeaza in cadrul industriei nationale de aparare)."In ultimii doi ani si jumatate, potrivit informatiilor publicate in SEAP si centralizate de HotNews.ro,Pe langa acestea, in aceeasi perioada de timp, Apararea a mai reparat elicoptere si prin alte contracte in care au fost incluse operatiuni de service si piese de schimb pentru mai multe aeronave, inclusiv avioane. Astfel, in 14 contracte valorind in total 145 de milioane de euro sunt prinse pentru reparatii si piese si elicoptere de tipul IAR 330 si IAR 316B.Toate contractele vizate au fost acordate direct, fara o licitatie publica, ci prin negocieri fara anunturi de participarePentru toate acestea motivarea oficiala era ca serviciile "poti fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice".Contractele au fost impartite intre IAR Ghimbav, Aerofina SA, Aeroteh SA, Turbomecanica SA si AEROSTAR Bacau.---In ultimii ani, bugetul Apararii a crescut constant, iar accentul a fost pus pe inzestrarea fortelor armate cu noi echipamente, una din conditii fiind ca macar o parte din productia noilor echipamente sa fie realizata in tara.Astfel, MApN a demarat o licitatie pentru modernizarea fregatelor intr-un santier naval din tara, a semnat un parteneriat major cu nemtii de la Rheinmetall pentru realizarea unei companii romano-germane care sa construiasca transportoare blindate la uzina Moreni si a promovat un HG pentru achizitia de corvete multirol produse la santierul naval Damen de la Galati.Cu toate acestea, in plin avant de achizitii, Armata nu a initiat nici o actiune concreta pentru innoirea flotei de elicoptere. In acelasi timp, anul trecut Airbus a deschis o fabrica de elicoptere la Brasov unde planuieste sa construiasca si elicoptere militare (modele in special utilitare, de transport sau alte misiuni de suport) ce ar costa in jur de 15 milioane de euro bucata. Presedintele francez Hollande, aflat la inaugrarea frabricii, a invitat Romania sa cumpere astfel de aeronave, iar premierul Ciolos declara atunci ca Romania analizeaza aceasta oferta, insa nu s-a concretizat nimic dincolo de aceste declaratii.Dincolo de Airbus, care a deschis o fabrica in tara, pentru o eventuala colaborare cu statul roman in materie de elicoptere s-a aratat interesat si Bell Helicopter. Anul trecut, americanii declarau la salonul de armament de la Baneasa ca Romania ar putea cumpara elicoptere de atac AH-1Z Viper, iar in toamna au si semnat un memorandum cu IAR Ghimbav pentru servicii de mentenanta la modelul propus.31.12.2016 - UM 02550 Bucuresti --> IAR S.A.REVITALIZARE SI MODERNIZARE ELICOPTERE IAR-330L313,147,730 RON30.12.2016 - UM 01836 - Otopeni --> AEROTEH S.A.Contract de furnizare pompe hidraulice si prestarea serviciului de reparatie de complexitate ridicata la servocomenzile rotor spate pentru elicopterele tip IAR-3303,044,618.9 RON30.12.2016 - UM 01836 - Otopeni --> AEROTEH S.A.Contract de furnizare de pompe hidraulice si prestarea serviciului de reparatie de complexitate ridicata la servocomenzile rotor spate pentru elicopterele tip IAR-3301,627,809.45 RON30.12.2016 - UM 01836 - Otopeni --> IAR S.A.Contract de furnizare materiale,piese de schimb pentru activitatile de mentenanta si prestari servicii pentru reparatii de nivel complex la elicopterele IAR-330 si IAR-316B36,169,360 RON29.09.2016 - UM 01836 - Otopeni --> IAR S.A.Contract de servicii de rep. de complexitate ridicata la echip. specifice elicopterelor tip IAR-316B Alouette , IAR-330 PUMA, reparatii de complexitate medie la echipamente specifice elicoptere tip IAR-330 Puma , mentenanta la elicoptere IAR-330 Puma, rep. capitala elicopter IAR-316B Alouette nr.72 si furnizare piese de schimb pentru executarea inspectiilor tip P2 la elicopterele tip IAR-330 Puma , conducte flexibile specifice instalatiilor elicopterelor tip IAR-330 Puma, utilaje12,870,983 RON29.12.2015 - UM 01836 - Otopeni --> IAR S.A.Contract de servicii de reparatii de complexitate medie(remediere defecte pentru punere in stare de disponibilitate), de reparatii de complexitate ridicata(reparatie capitala) la echipamentele si agregatele specifice elicopterelor militare tip IAR-330 Puma si IAR-316B Alouette, asistenta tehnica la sediul unitatilor militare, furnizarea de produse aeronautice pentru elicopterele militare tip IAR-330 Puma si IAR-316B si serviciul de reparatie de compl. ridicata(R.K) la elicop. IAR-316 nr.397,514,973.94 RON08.12.2015 - UM 01836 - Otopeni --> IAR S.A.Acord cadru de servicii pentru reparatie de complexitate ridicata(reparatie capitala) pentru elicopterele IAR-330 PUMA SOCAT pe o perioada de 36 de luni192,375,789.65 RON01.08.2015 - UM 01836 - Otopeni --> IAR S.A.Contract de servicii de reparatii de complexitate medie,complexitate ridicata, asistenta tehnica , instalare capabilitate SAIMS, achiz. piese de schimb pentru lucrari de mentenanta la elicopterele IAR-330 si IAR-316B6,766,866.223.12.2014 - UM 01836 - Otopeni --> TURBOMECANICA S.A.Contract de servicii de complexitate ridicata, medie, pentru activ. de mentenanta la echip.specifice aeronavelor IAR-3304,415,129.99 RON07.11.2014 - UM 01836 - Otopeni --> IAR S.A.Reparatie capitala elicopter IAR-316B nr. 574,700,000 RON30.10.2014- UM 01836 - Otopeni --> IAR S.A.Servicii de reparare si intretinere a elicopterelor IAR-330L, IAR-330 SOCAT, IAR-316, achizitie piese de schimb, scule si dispozitive specifice mentenantei elicopterelor24,860,719 RON04.10.2014 - UM 01836 - Otopeni --> ROMAERO SAContract de servicii de reparatii motoare ARTOUSTE III-B - (pt. IAR-316B)1,147,058 RON---13.01.2017 - UM 01836 - Otopeni --> AEROSTAR.S.AContract de servicii - de reparare si intretinere aeronave militare MIG-21L, IAR-99, IAK-52,IAR-330, IAR-316 si furnizare de rezervoare de combustibil pt. avion MIG-21L11,579,253.61 RON30.12.2016 - UM 01836 - Otopeni --> TURBOMECANICA S.A.Contract de prestare de servicii de mentenanta la echipamente, agregate, ansamble mecanice care echipeaza elicopterele IAR-330 Puma si motoarele tip VIPER 632-41M care echipeaza avioanele IAR-993,023,033.38 RON15.12.2016 - UM 01836 - Otopeni --> SC AEROFINA S.A.Contract de servicii de reparare si intretinere aeronave militare MIG-21l si IAR-330747,199.92 RON24.11.2016 - UM 01836 - Otopeni --> TURBOMECANICA S.A.Acord-cadru de servicii de mentenanta la echipamentele specifice elicopterelor IAR-330 Puma, avioanelor tip IAR-99 Standard/Soim si motoarelor tip T-56 si furnizarea de produse specifice motoarelor tip TURMO IV CA in perioada 2016-2020386,032,854.5 RON07.01.2016 - UM 01836 - Otopeni --> SC AEROFINA S.A.Contract de servicii de reparare si intretinere aeronave militare de tip MIG21-L , IAR-330 si furnizare echipamente de sol prelucrare date ESPD-HM specifice elicopterelor IAR-330484,779.67 RON11.12.2015 - UM 01836 - Otopeni --> AEROSTAR S.A.Contract de servicii de reparare si intretinere aeronave militare MIG-21L, IAR-99, IAK-52 si IAR 330.11,537,384.95 RON29.10.2015 - UM 01836 - Otopeni --> TURBOMECANICA S.A.Contract de servicii pentru reparatii de complexitate ridicata (RR) si reparatii de complexitate medie(RM) la echipamentele si agregatele specifice elicopterelor IAR-330, avioanelor IAR-99 si C130B/H, motoarelor VIPER 633-47 si TURMO IV CA din inzestrarea Statului Major al Fortelor Aeriene, furnizarea de materiale consumabile pentru activitatile de mentenanta la echipamentele specifice elicopterelor IAR-33028,645,696.1 RON03.06.2015 - UM 01836 - Otopeni --> TURBOMECANICA S.A.Contract de servicii de reparatii de complexitate medie, reparatii de complexittae ridicata la echipamentele, agregatele, ansamblele mecanice, motoarele tip VIPER 632-41 si TURMO IV CA specifice avioanelor IAR-99 si elicopterelor IAR-3304,091,306.42 RON21.05.2015 - UM 01836 - Otopeni --> SC AEROFINA S.A.Contract de furnizare produse- pirotehnie pentru aeronavele MIG-21L , piese de schimb din compunerea sistemelor de salvare pentru aeronavele IAR-99 si prestarea de servicii de reparare si intretinere a aeronavelor militare IAR-330, din dotarea Ministerului Apararii Nationale- reparatii de echipamente din compunerea sistemelor de inregistrare a parametrilor de zbor tip SAIMS specifice aeronavelor IAR-330.691,220.75 RON31.01.2015 - UM 01836 - Otopeni --> AEROSTAR S.A.Contract de servicii de reparare si intretinere a aeronavelor militare MIG-21L, IAR-99 si IAR-330 si furnizare kituri de piese de schimb pt. aeronavele militare MIG-21L1,412,624.79 RON. 05.11.2014 - UM 01836 - Otopeni --> AEROSTAR S.A.Acord cadru de servicii de reparatii capitale de echipamente si agregate pentru aeronavele militare MIG-21L, IAK-52, IAR-99 si IAR-330 din dotarea MINISTERULUI APARARII NATIONALE, la sediul promitentului-PRESTATOR, in perioada 2014-2020.158,365,835.24 RON. 01.11.2014 - UM 01836 - Otopeni --> AEROFINA.S.AContract de furnizare produse"pirotehnie pt.aeronave militare MIG-21L, IAR-99, piese schimb din compunerea sistemelor de salvare pt. aeronavele IAR-99, echipamente SAIMS pt. aeronave IAR-99SOIM, IAR-330, sisteme SAIMS pt. aeronave IAR-99STANDARD" si prestare servicii de rep. si intretinere aeronave militare IAR-99, MIG-21L, IAR-330.5,076,114.75 RON28.10.2014 - UM 01836 - Otopeni --> TURBOMECANICA S.A.Contract de servicii de complexitate ridicata, medie,asistenta tehnica la sediul unitatii utilizatoare si furnizare materiale consumabile pentru activ. de mentenanta la echip.specifice aeronavelor IAR-330,IAR-9914,068,869.1 RON17.09.2014 - UM 01836 - Otopeni --> AEROTEH S.A.Acord cadru de servicii pentru reparatii de echipamente si agregate din instalatia hidraulica , de combustibil pentru elicopterele IAR-330, IAR-316 si avioanele IAR-9936,231,240.83 RON