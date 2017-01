Canada este ultima tara ai carei diplomati iau atitudine in favoarea DNA in contextul tensionat din ultima perioada, marcat de incercarea guvernului PSD-ALDE de a promova doua ordonante de urgenta care ar ingreuna lupta anti-coruptie."In orice societate democratica, cetatenii se bazeaza pe existenta unor institutii de incredere care protejeaza statul de drept si care lucreaza pentru a se asigura ca persoanele publice care se angajeaza in practici corupte sunt trase la raspundere. In acest sens, DNA are un rol esential pentru Romania", a spus ambasadorul Kevin Hamilton, potrivit comunicatului citat."Rapoartele emise in ultimele zile de catre Transparency International si Comisia Europeana arata imbunatatiri semnificative inregistrate pe parcursul anului trecut. Canada spera si se asteapta ca aceasta tendinta sa continue... Romanii merita integritate sporita din partea institutiilor, a functionarilor publici si din partea reprezentantilor lor alesi," a mai spus diplomatul canadian.