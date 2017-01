Ministerul Justitiei organizeaza luni o dezbatere publica pe proiectele de OUG privind gratierea si modificarea Codurilor penale

Dezbaterea publica privind proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala si proiectul de Ordonanta de urgenta privind gratierea unor pedepse este programata luni, intre orele 10.00 si 12.00 la sediul Ministerului Justitiei (MJ), Sala de consiliu, etajul I, precizeaza reprezentantii MJ, potrivit News.ro."Inscrierea participantilor se face prin transmiterea unui mesaj in acest sens la adresa: dean@just.ro pana la data de 27 ianuarie 2017, ora 12.00. In cazul asociatiilor legal constituite, numarul participantilor este de doua persoane/asociatie. Avand in vedere capacitatea salii, inscrierile urmeaza a fi confirmate", mai arata Ministerul Justitiei, mentionand ca timpul alocat fiecarei interventii este de trei minute pentru fiecare asociatie, respectiv participant individual.Dezbaterea este organizata in temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, mai arata Ministerul Justitiei.Consiliul Superior al Magistraturii, reunit in plen, in absenta ministrului Justitiei, Florin Iordache, a dat, miercuri, aviz negativ proiectelor de ordonanta de urgenta privind gratierea si modificarile codurilor penale . Avizul dat de CSM este unul consultativ.Proiectul de ordonanta de urgenta promovat de Ministerul Justitiei prevede gratierea integrala a pedepselor de pana la cinci ani precum si jumatate din pedeapsa femeilor gravide, a celor care au in intretinere copii sub cinci ani, a celor cu varste de peste 60 de ani si a celor cu boli incurabile in faze terminale.Prevederile nu se aplica recidivistilor, nici celor care s-au sustras executarii pedepsei si nici celor care comit infractiuni dupa data de 18 ianuarie 2017. Proiectul prevede ca OUG intra in vigoare in 18 februarie 2017.Proiectul de OUG care modifica prevederi din Codul Penal si din Codul de Procedura Penala ia in calcul pagubele materiale mai mari de 200.000 de lei in cazul abuzului in serviciu, reducand de la 7 la 3 ani de detentie nivelul maxim al pedepsei si eliminand sanctiunea cu interdictia privind ocuparea unei functii publice.In ceea ce priveste conflictul de interese, printre cei mentionati ca beneficiari ai folosului patrimonial de pe urma faptei comise de functionarul public nu se vor mai regasi si cei cu care acesta a avut raporturi de munca in ultimii cinci ani. Denunturile vor fi valabile doar daca sunt facute in termen de sase luni de la data comiterii faptei reclamate.